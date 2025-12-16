Trepidante tráiler de la temporada 2 de The Pitt: "Empieza el festival" - HBO MAX

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

El próximo 9 de enero llegará a HBO Max la segunda temporada de The Pitt, el aclamado drama médico creado por R. Scott Gemmill y protagonizado por Noah Wyle. Y de cara al estreno de la nueva entrega, compuesta por 15 capítulos que se estrenarán semanalmente en la plataforma hasta el final de la temporada el viernes 17 de abril, HBO ha lanzado un tráiler que promete emociones fuertes y un ritmo frenético en el nuevo turno de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Hospital.

El adelanto, de casi dos minutos de duración, presenta a la sustituta del doctor Robby al frente de las urgencias del hospital ahora que ha decidido tomarse un descanso. "Me sustituye como jefa en mi excedencia", dice el protagonista que se vuelve a enfrentar cara a cara con el doctor Langdon tras el final de la primera temporada.

Pero la transición no será fácil. "¿Qué es lo que necesitas para recuperar un mínimo de empatía", le recrimina la doctora que se hará cargo del equipo que, en este turno de la festividad del 4 de julio, tendrá que enfrentarse no solo a todo tipo de traumatismos, enfermedades e imprevistas dolencias, sino también a un apagón informático.

La serie, según su sinopsis oficial, "es un análisis realista de los retos a los que se enfrentan los trabajadores sanitarios en la América actual, visto a través de la lente de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital de Pittsburgh".

Encabezado por Noah Wyle (Dr. Michael 'Robby' Robinavitch), completan el reparto de The Pitt nombres como Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dra. Mohan), Fiona Dourif (Dra. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dra. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi) y Sepideh Moafi (Dra. Al-Hashimi).

La primera temporada, que se estrenó en enero de 2025, recibió 13 nominaciones a los premios Emmy y ganó cinco, entre ellos el de mejor serie dramática, mejor actor principal para Noah Wyle, mejor actriz secundaria para, Katherine LaNasa, mejor actor invitado para Shawn Hatosy y el de mejor reparto. También ha obtenido dos nominaciones a los Globos de Oro y tres a los Critics Choice Awards, entre ellas la de mejor serie dramática en ambos casos.