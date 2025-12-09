Las 10 mejores series de 2025, según el American Film Institute

Actualizado: martes, 9 diciembre 2025 12:40
   MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

   El American Film Institute (AFI) ya ha dado a conocer su selección de las 10 mejores películas y las 10 mejores series del año, que serán homenajeadas en el tradicional almuerzo de la organización el próximo 9 de enero en Los Ángeles.

   "Es un honor para AFI celebrar a estos conjuntos creativos como uno solo, ya que juntos han demostrado el poder del arte en tiempos difíciles", ha expresado Bob Gazzale, presidente y CEO de la organización, en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.

   Este año, la selección de series de AFI estuvo liderada por las producciones de Apple TV y Netflix, con tres títulos en la lista de cada una de las dos plataformas, incluyendo grandes triunfadoras de los Emmy como The Studio o Adolescencia. Completan la selección dos títulos de HBO Max, uno de Disney+ y uno de FX.

   Este es el listado de las mejores series de 2025 según el AFI:

ADOLESCENCIA

   ANDOR

   MUERTE POR UN RAYO

   LA DIPLOMÁTICA

   VERDADES OCULTAS

   THE PITT

   PLURIBUS

   SEPARACIÓN

   THE STUDIO

   TASK

