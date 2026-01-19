Ira Parker, showrunner de El caballero de los Siete Reinos explica el escatológico guiño a la intro de Juego de tronos - HBO

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos ya ha iniciado su andadura en HBO Max, dejando claro desde sus primeros compases que no es simplemente otro Juego de tronos. Y es que la ficción no solo prescinde de la elaborada intro que se había convertido en una seña de identidad de la franquicia, sino que lo hace con una escatológica escena que se antoja como toda una declaración de intenciones.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el primer episodio de la serie, justo cuando Dunk decide presentarse al torneo de Ashford y coge la espada de su maestro, empiezan a sonar los épicos acordes de la música de Ramin Djawadi. Sin embargo, en vez de dar paso a una intro al estilo de Juego de tronos y La casa del dragón, el heroico momento se convierte en uno bastante ordinario y no carente de humor, con el joven caballero aliviando sus necesidades de forma explosiva (y explícita).

"Dunk no es un héroe por naturaleza. Creo que lo vemos muy pronto, cuando oye ese tema heroico en su cabeza, esa llamada, ya sabes, el gran tema épico de Juego de Tronos, que es lo que quiere hacer, solo para darse cuenta de que está bastante nervioso por tener que hacerlo", explica Ira Parker, showrunner de la ficción, en un encuentro con varios medios de comunicación, entre los que se encontraba CulturaOcio.com.

"Es la forma perfecta de describir la serie", valora por su lado Peter Claffey, el actor que da vida a Dunk, exponiendo cómo ese instante heroico con la música de Juego de tronos se ve "totalmente destruido" con la diarrea de su personaje. El intérprete añade que fue "uno de los días más divertidos en el set" y tanto él como los cámaras no podían parar de reír.

Protagonizada por Claffey y Dexter Sol Ansell como su joven escudero, la ficción, que ya ha comenzado a rodar su segunda temporada, adapta el primero de los Cuentos de Dunk y Egg de George R. R. Martin. El reparto incluye también a Bertie Carvel, Sam Spruell, Daniel Ings, Shaun Thomas, Finn Bennett, Tanzyn Crawford, Edward Ashley, Danny Webb, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor y Daniel Monks.