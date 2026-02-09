El brutal duelo estalla en el tráiler del 1x05 de El caballero de los Siete Reinos

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

El lunes 16 de febrero llega a HBO Max el quinto y penúltimo episodio de la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos, spin-off de Juego de tronos ambientado varias décadas antes de la serie madre. Para ir abriendo boca, un nuevo tráiler del capítulo anticipa el mayor choque visto hasta ahora en la serie, el Juicio de los Siete, además de adentrarse en el pasado de Dunk.

"Antes de que Ser Duncan el Alto pueda conocer el destino de su futuro, debe revivir su pasado", reza la descripción oficial del avance, que arranca con un flashback que apunta a un momento clave de la vida del protagonista. Poco después, el adelanto devuelve el relato al presente, en concreto a la tensión de los instantes previos del esperado Juicio de los Siete en los que Ser Duncan el Alto se juega la vida.

Antes de encadenar varias imágenes del combate, aunque sin desvelar el destino de los contendientes, el tráiler se detiene en el estado anímico de Dunk, visiblemente superado por la presión. "No muráis", le advierte Baelor Targaryen, refuerzo de última hora en su bando, mientras que el protagonista, por respuesta, vomita antes de salir a la liza.

Conviene recordar que el Juicio de los Siete es una variante del juicio por combate donde, en lugar de un duelo singular, se celebra un enfrentamiento entre dos grupos de siete campeones que representan a las partes en disputa. Es un rito arcaico y en desuso cuyo resultado determina la inocencia o culpabilidad del acusado. En este caso, Ser Duncan comparece acusado de agredir al príncipe Aerion Targaryen en el 1x03 cuando este le rompía los dedos a una titiritera, pero Dunk defiende que su actuación respondió al honor y a la obligación caballeresca de proteger a una inocente.

En el Juicio de los Siete, el bando de Ser Duncan queda integrado por Baelor Targaryen, Lyonel Baratheon, Humfrey Hardyng, Humfrey Beesbury, Robyn Rhysling y Raymun Fossoway, mientras que en el equipo liderado por Aerion Targaryen también combaten Maekar Targaryen, Daeron Targaryen, Steffon Fossoway y tres miembros de la Guardia Real, Roland Crakehall, Donnel of Duskendale y Willem Wylde.

El Juicio de los Siete llegará a HBO Max el lunes 16 de febrero con el estreno del quinto y penúltimo episodio de El caballero de los Siete Reinos. La serie, que ha renovado por una segunda temporada, lanzará su sexto y último capítulo de esta entrega el lunes 23 de febrero.