Indignación ante el "terrible" In Memoriam de los Oscar 2024 que se olvida de Akira Toriyama y Angus Cloud

Como cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha querido rendir homenaje a todos los profesionales del sector que han fallecido en el último año. Durante la ceremonia de los Premios Oscar 2024 se ha procedido a la actuación del ya clásico In Memoriam.

Una sección de la gala que ha estado encabezada por el cantante Andrea Bocelli y su hijo Mateo, quienes han interpretado la canción Time to Say Goodbye. El In Memoriam de los Oscar 2024 ha arrancado con el preso político ruso Alexei Navalny, que murió el 16 de febrero. Posteriormente, han ido sucediéndose numerosos nombres, algunos de ellos muy reconocibles.

Artistas como Matthew Perry, Tina Turner, William Friedkin o Carl Weathers, entre otros, se fueron sucediendo uno a uno a medida que sonaba la melodía. Sin embargo, la actuación concluyó con un abrupto rótulo en el que aparecían decenas de nombres todos juntos y con un tamaño de letra casi indistinguible en la señal televisiva. Un gesto que no ha gustado a los espectadores.

A esa indignación se ha sumado la ausencia otras personas muy vinculadas a la industria que la Academia tampoco ha querido incluir en su homenaje. Los ejemplos más destacados han sido Angus Cloud; el joven actor de Euphoria, y Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball que fallecía el pasado 1 de marzo, si bien la noticia se conoció el viernes 8.

Las reacciones no han tardado en llegar a las redes sociales, con muchos usuarios manifestando su descontento con el In Memoriam. "Nefasto total que Akira Toriyama no fuera homenajeado en el In Memoriam de los Oscars. No hay excusa", se lamenta un espectador en X (Twitter). "¿No mencionaron a Angus Cloud en el In Memoriam? ¡Oscars, qué vergüenza!", indica otro.

"No se mencionó a Lance Reddick en el In Memoriam, maldita sea. Te echamos de menos, tío", señala uno más. Hay que matizar que Reddick sí que fue incluido en ese listado final de nombres. "¿Qué narices ha sido ese In Memoriam? En serio, la imagen estaba demasiado lejos la mitad del tiempo para poder leer, había demasiada atención en la actuación, que NO era lo importante. Los últimos nombres eran tan pequeños y lejanos que no pude leerlos", lamenta @Brendan_Batman.

"¿Qué tal una pantalla completa del vídeo del in memoriam para que podamos leer los nombres? Este es un montaje terrible. Respetuosamente, los cantantes no deberían ser el centro de atención", indica otro en la misma tónica. Y es que, por lo general, no ha sentado bien que se pusiera más atención en la interpretación de los Bocelli y sus bailarines que en los homenajeados.

"¿Cuántas personas pueden meter en el escenario a la vez en el segmento In Memoriam para distraernos del homenaje a los que fallecieron?", critica @AcerbicAnnie. "Querida persona que alguna vez haya realizado un montaje del In Memoriam: no me importan los músicos. No me importan los cantantes. No me importan los bailarines. Me importan las personas a las que están conmemorando. Simplemente muestra a las personas que fallecieron el año pasado. Eso es todo", lo resume uno más.

