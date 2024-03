Muere Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, a los 68 años

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Akira Toriyama, el dibujante japonés que creó las popularísimas sagas de Dragon Ball y Dr. Slump, ha muerto a los 68 años. Toriyama falleció el 1 de marzo a causa de un hematoma subdural agudo, según reveló el viernes la página web oficial de Dragon Ball.

"Ha dejado muchos títulos de manga y obras de arte a este mundo. Gracias al apoyo de tanta gente en todo el mundo, ha podido continuar con sus actividades creativas durante más de 45 años. Esperamos que el mundo de las obras únicas de Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo", señala el comunicado publicado en la página web.

Nacido el 5 de abril de 1955 en Nagoya, Japón, la carrera de Akira Toriyama como mangaka comenzó a los 20 años, cuando envió trabajos a la revista Weekly Shonen Jump. Su primera obra publicada fue Wonder Island en 1978, una historia sobre un piloto kamikaze de la Segunda Guerra Mundial atrapado en Wonder Island. La continuación, Wonder Island 2, se publicó en 1979.

El primer gran éxito de Toriyama llegó poco después, con el manga Dr. Slump, publicado por entregas en la Weekly Shonen Jump de 1980 a 1984. La serie relataba las aventuras de una niña robot y su creador, que convivían con los estrafalarios habitantes de Penguin Village. Dr. Slump cautivó a los fans gracias a su humor absurdo y sus referencias a la cultura pop, y fue un gran éxito en Japón, con más de 35 millones de ejemplares vendidos. Posteriormente, Toei Animation lo adaptó a una serie de anime que se emitió en la televisión japonesa de 1981 a 1986.

GOKU, VEGETA Y COMPAÑÍA

A principios de la década de 1980, inspirado por su amor a las películas de kung fu de Hong Kong, en particular las protagonizadas por el actor Jackie Chan del que es fan confeso, Toriyama creó la serie Dragon Boy, el germen de lo que más tarde sería Dragon Ball en la que relataba la historia de Tangtong, un joven con habilidades para las artes marciales al que se le encarga escoltar a una princesa de vuelta a su país natal.

Dragon Boy se publicó por primera vez en Fresh Jump en 1983 y más tarde evolucionaría hasta convertirse en Dragon Ball al año siguiente. Dragon Ball se inspiró, además de en el kung fu y las artes marciales, en Viaje al Oeste, una novela china publicada en el siglo XVI durante la dinastía Ming. La serie narra la historia de Son Goku, que se está entrenando en artes marciales, conoce a una risueña chica de pelo azul llamada Bulma y se une a ella en su búsqueda de las siete Bolas de Dragón, artefactos mágicos que pueden conceder a quién las reúna cualquier deseo, y en la defensa de la Tierra contra diversos y muy variopintos enemigos.

Publicada en la Weekly Shonen Jump, Dragon Ball fue un éxito masivo inmediato. La saga vendería más de 150 millones de ejemplares en Japón y se convirtió en uno de los mangas más vendidos de todos los tiempos. Al igual que con Dr. Slump, Toei Animation decidió adaptar Dragon Ball a una serie de anime, cuyos primeros episodios se lanzaron en la televisión japonesa en 1986 y se emitieron hasta 1989.

En 1989 apareció su segunda parte, Dragon Ball Z, una serie de animación que se emitió hasta 1996, y en los años siguientes se realizaron varias series de animación de Dragon Ball (Dragon Ball GT, Dragon Ball Super o la aún pendiente de estreno Dragon Ball Daima) y decenas de largometrajes protagonizados por Goku, Vegeta, Piccolo, Son Gohan, Trunks y el resto de guerreros de la saga. Algunos de ellos se han estrenado en cines en los últimos años conviritiéndose en relativos éxitos de taquilla

En la década de 1990, Toriyama empezó a ser más conocido fuera de Japón, a medida que la popularidad del manga, el anime y, especialmente, las series de animación de Dragon Ball y Dragon Ball Z se extendía por todo el mundo. La saga saltó incluso al cine con un remake producido en Hollyood titulado Dragón Ball Evolution. Un filme desastroso dirigido por James Wong que indignó a millones de fans en todo el mundo