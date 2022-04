Indignación con la temporada 5 de Élite por banalizar la violación: "¡Tienen que cancelar esta serie ya!"

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

La quinta temporada de 'Élite' ha desatado una ola de indignación y críticas entre el público. Aunque la ficción ha estado rodeada siempre de polémicas, esta tanda ha provocado un rechazo mayor debido a cómo ha tratado una trama relacionada con una violación. Los fans han dicho basta y han sido varios los que han exigido la cancelación de la ficción por "blanquear y banalizar" un asunto tan delicado como los abusos sexuales.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ya en la cuarta temporada hubo críticas debido a cómo se trataba la historia de Philippe (Pol Granch) y Cayetana (Georgina Amorós), al dar entender que el príncipe violó a la joven aspirante a diseñadora. Es en los episodios de esta quinta tanda donde es evidente que el noble es un violador y es señalado por los alumnos de Las Encinas, quienes le dan la espalda, llegándole a dejar unas tijeras con el mensaje de que debería castrarse.

Sin embargo, lo que hubiera podido ser una manera de abordar las consecuencias de lo ocurrido cambia drásticamente con la llegada de Isadora (Valentina Zenere). La joven argentina busca justificar los actos del príncipe, incluso intenta legitimar su comportamiento. "Pensaba que te molaba este rollo", le dice la adolescente a Philippe cuando intenta tener relaciones sexuales con él.

En esa secuencia, la alumna recién llegada le pide que le ate y que tengan sexo cuando van en una limusina, la misma en la que Philippe forzó a Cayetana. Más allá de que la trama no ha gustado, ha indignado mucho el que el personaje de Amorós termine cuestionándose de que lo sucedido fuese culpa suya e intenta ayudarle. "Cuando no eres consciente de tus actos, te puede salir eso, pero no siempre", llega a decir Cayetana.

Precisamente, ha sido este cambio lo que ha provocado la indignación colectiva, pues no solo se considera que frivolice las violaciones, sino que también la trama busca limpiar la imagen del agresor. "¡Qué espanto la última temporada de 'Élite' haciendo una apología a la violación! ¡Ahora resulta que los violadores son las víctimas! ¡Tienen que cancelar esta serie ya!", escribía visiblemente molesta una seguidora en Twitter.

Que espanto la última temporada de #Elite5 haciendo una apología a la violacion. Ahora resulta que los violadores son las víctimas! @NetflixES @NetflixLAT @netflix

Tienen que cancelar esa serie YA! — M (@Mangeles108) April 9, 2022

En Élite además de no haber ni un gordo, TODOS hablan francés y entienden una confesión de violación a la primera — Sheilenita 🌑🖤🇮🇨 (@Sheishieteosho) April 8, 2022

Ya he terminado la que puedo decir que es la peor temporada de Élite, tramas sin sentido alguno y mal acabadas, destrozan la relación de Mencia y Rebeka, tratan de manera horrible el tema de la violacion victimizando al agresor, lo único decente el final de Cayetana #Elite5 — Paula (@Paula_fraslo) April 10, 2022

Odio como elite abordó el tema de la violación en realidad abordan mal todos los temas, pero este en especial básicamente dejaron al violador como la víctima QUE ES ESTA MIERDA #Elite5 — best of omander✨ELITE SPOILERS (@omanderXomaron) April 8, 2022

#Elite5 es un desfase ya. Hay muchas escenas que ya llegan a crear rechazo el verlas. Creo que, sinceramente, cada temporada es más brusca y más tóxica. Por no hablar de lo horrible que es que banalicen temas tan importantes como la violación. — 🎀 ʍɑʀíɑ 💣 (@MCOGMM) April 10, 2022

"Primer capítulo de la última temporada de 'Élite' banalizando la violación. Fin de la temporada y la serie para mí, que ya hizo esto con la temporada anterior. Ni una oportunidad más", señalaba otra fan. "Me está dando un poco de asco el hecho de que estén justificando y defendiendo la violación que hizo Philippe. Es que frases como que todo el mundo tiene derecho al perdón o qué no se le puede recordar todo el día que es un violador me deja perpleja", agrega otra seguidora.

Primer capítulo de la última temporada de Élite, banalizando la violación.

Fin de la temporada y la serie para mí, que ya hizo esto mismo en la temporada anterior.

Ni una oportunidad más. — Mujer Bruja (@cristinapinop) April 8, 2022

me está dando un poco de asco el hecho de que estén justificando y defendiendo la violacion que hizo philip, es que frases como que todo el mundo tiene derecho al perdón o qué no se le puede recordar todo el día que es un violador me deja💀 #Elite5 — M;🕊 (@ohbellaciao_) April 8, 2022

han tratado de enseñar q a un violador no se le recuerda que lo es, q hay q perdonarlo y q se redimen. me parece de chiste, pq no se si reír o llorar. han metido la trama de una violación para banalizarla, lo han tomado a la ligera y han justificado al violador. #Elite5 — M;🕊 (@ohbellaciao_) April 10, 2022

m da miedo lo mal q están tratando un tema tan serio como la violación #Elite5 — peter parker's girlfriend (@vaaalparker) April 8, 2022

guionistas: estamos victimizando a un violador, romantizando las drogas y las relaciones tóxicas que más podemos hacer?

becario: pero no vamos a escribir una trama?

guionistas: no eso no, vamos a meter una violación!#Elite5 — rα ✃ (@1016wasabi) April 10, 2022

¿Cuál es el propósito de #Elite5? ¿Normalizar la violación? ¿Revictimizar a las víctimas de abuso? ¿Justificar al violador? ¡ASCO! — Lasclasesdelteacher (@LasclasesdelT) April 10, 2022

Nononono empecé a ver #Elite5 ya por la rutina y que asco ese primer capítulo, q asco que intenten normalizar algo como una violación como si fuera “un error que puede redimirse” y no a la cancelación... esto lo ven miles de jóvenes que siguen formándose creyendo q es así 👎🏼👎🏼 — Lucía 🧡 “El Desarme fan” (@LuciaGranger19) April 9, 2022

Tampoco ha gustado cómo la serie abordó la violación que sufrió la propia Isadora en Ibiza, en la que se volvió a blanquear la imagen de Philippe, al ser él el que le ayuda a la joven a denunciar lo que sucedió. "Escalofríos y repugnancia por ver estas escenas de abuso y violación", compartía una espectadora. "¿Qué han hecho con la historia de Isadora y Philippe? [Los creadores] se superan, empezando por, ¿lo de la violación? Que solo lo utilizan para limpiar la imagen de él. Que toquen un tema tan serio de esta manera, me parece asqueroso", añadía otra seguidora.

escalofrios y repugnancia ver esta escena de abuso/violación



recuerden que nadie tiene por que tocarte cuando no estas en tu estado de conciencia y menos sin tu consentimiento, que por mas que estés desnuda no quiere decir si #Elite5 #EliteNetflix pic.twitter.com/usCKndgJBv — María💜 (@desempleadax) April 11, 2022

podría hablar de muchas mierdas que han hecho esta temporada, pero con la historia de isadora y phillipe se superan. empezando por lo de la violacion??? q solo lo utilizan para limpiar la imagen de el. q toquen un tema tan serio de esta forma me parece asqueroso #Elite5 — luu idk (@luluuwolfie) April 10, 2022

Phillipe un violador llevando a una victima de violacion isadora a denunciar una violacion

que ironia #Elite5 — Fernanda ❤️🎧 (@FernandaSocola) April 8, 2022