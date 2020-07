Pol Granch (Élite) se disculpa por sus tuits franquistas de hace años: "Era un chico inmaduro"

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Pol Granch, uno de los fichajes de la cuarta temporada de 'Élite' ha querido zanjar la polémica relacionada con los comentarios franquistas que compartió durante su adolescencia en redes sociales. El cantante y actor ha pedido por perdón por "esas desafortunadas afirmaciones" que publicó siete años atrás, entre las que se incluye un tuit en el que cantaba el 'Cara al sol' y otro en el que proclamaba un "¡Arriba España!"

Ha sido también en Twitter donde Granch ha querido disculparse, destacando que era "un chico inmaduro e inexpero". "Actualmente, no me identifico en absoluto, ni comparto uno solo de esos mensajes y el trasfondo grave que tienen", explica, comentando que "no era consciente" de lo que significaban.

"La edad no es excusa [...] Quiero pedir disculpas y mostrar mi arrepentimiento a todo aquel al que haya herido con los comentarios de un chaval inconsciente", ha agregado, recalcando que, a día de hoy, ha madurado y que su "único objetivo es seguir aprendiendo" y "poder compartir" su música y "afrontar nuevos retos profesionales con la mayor humildad".

La web odiomalley.com fue la que, el pasado miércoles 22 de julio, se hizo eco de varios tuits de Granch, publicados en 2013. En ellos, podían verse loas al himno de la Falange Española, expresiones franquistas, así como también comentarios machistas y homófobos.

Tras este comunicado, el ganador de 'Factor X' espera acabar con la polémica. Granch es una de las principales incorporaciones de la cuarta temporada de 'Élite'. Junto con el cantante, se incorporan a los nuevos episodios Carla Díaz, Manu Ríos, Martina Cariddi, Andrés Velencoso y Diego Martín.