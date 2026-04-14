Indignación por escenas de porno casero de Sydney Sweeney en la temporada 3 de Euphoria: "Literalmente pedofilia" - HBO MAX

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de Euphoria ya ha comenzado su andadura en HBO Max con el estreno de su primer capítulo. Y si bien la serie no ha estado exenta de escenas provocadoras en el pasado, unas nuevas imágenes han desatado la ira de los fans, que han cargado contra el creador de la ficción, Sam Levinson, y una de sus estrellas, Sydney Sweeney.

En la nueva tanda de episodios, tal y como ya daban a conocer los adelantos, Sweeney vuelve a encarnar a Cassie Howard, que, casada con Nate (Jacob Elordi), comienza una carrera como modelo en OnlyFans. Teniendo en cuenta este marco, un avance del siguiente episodio muestra a la chica participando en una especie de juego de rol, al ser grabada vestida como un bebé.

El clip en cuestión muestra al personaje posando para la cámara con las piernas abiertas, un chupete en la boca y coletas infantiles, una imagen que ha sido ampliamente criticada en redes, volviéndose viral.

"A estas alturas ya parece un ritual de humillación o algo así; ¿por qué se prestó a esto?", se preguntaba un usuario en X, antes Twitter, mientras otros cargaban contra la actriz precisamente por permitirlo. "Sam Levinson es jodidamente raro solo por haber ideado esto, y Sydney es jodidamente rara por no haber dicho que no", expresaba uno de estos mensajes.

Sydney Sweeney en la temporada 3 es literalmente humillarla. No entiendo como no ven q no es por acá, su papel se reduce a básicamente a HUMILLARLA, no va a ganar ningún premio así.



La visten de bebe simulando ser un bebé con chupete para q? 🤮 pic.twitter.com/hwxYIgyNxB — bad girl (@xcjlsj) April 12, 2026

it’s a humiliation ritual or something at this point, why she even agreed on this https://t.co/eLu4u8GJGe — ver. (@cryeyesviolet_) April 11, 2026

sam levinson is weird as fuck for even coming up with this and sydney is weird as fuck for not saying no to it. https://t.co/oB6ia1MZwm — ミ☆ (@jeelordi) April 11, 2026

"Y sus fans seguirán diciendo que 'la odian por ser guapa'. Es una adulta que sabe lo que hace; esto es, literalmente, pedofilia... Que le den a Sam Levinson y a Sydney Sweeney", reza una publicación especialmente crítica. "Que te jodan por estar dispuesta a disfrazarte de niña pequeña fetichizada y sexualizada en la era de Jeffrey Epstein", apuntaba otra.

and her fans will stay she’s “hated for being pretty”. she’s a consenting adult, this is literally pedophilia… fuck Sam Levinson and Sydney Sweeney https://t.co/pwq6hbQ9I5 — ɿɘbnɒx (@xanderblvd) April 12, 2026

Sydney Sweeney is a one dimensional actress, famous for her breasts, not her beauty. I didn’t care about the AE jeans ad but now, now I have a problem.



Fuck you for even being willing to dress up as a fetishized, sexualized toddler in the era of Jeffrey Epstein. #euphoria pic.twitter.com/v6pn6gWCfN — Joyfullyobserved (@jfully19) April 12, 2026

NO TODO SON CRÍTICAS PARA SWEENEY EN LA POLÉMICA

"Acabo de ver una foto de Cassie en Euphoria... Necesito que alguien revise el disco duro de Sam Levinson", señalaba un usuario, centrando el foco en el realizador.

Just saw a pic of Cassie in Euphoria… I need someone to go through Sam Levinson’s hard drive. — samanthamcfarland (@SailorSammy93) April 11, 2026

Sydney Sweeney is a one dimensional actress, famous for her breasts, not her beauty. I didn’t care about the AE jeans ad but now, now I have a problem.



Fuck you for even being willing to dress up as a fetishized, sexualized toddler in the era of Jeffrey Epstein. #euphoria pic.twitter.com/v6pn6gWCfN — Joyfullyobserved (@jfully19) April 12, 2026

Por otro lado, y como suele ocurrir en la mayoría de polémicas, también ha habido algunas voces que se han alzado a favor de Sweeney en el mar de críticas. "Atacan a Sydney Sweeney por hacer su trabajo como actriz y hacer un personaje. Pero aplauden, defienden y aman a Miley Cyrus que hizo algo mucho peor (no fue un personaje con crítica social detrás, fue para un video musical vacío). Solo la critican porque está de moda odiarla", señaló un fan.

Atacan a Sydney Sweeney por hacer su trabajo como actriz y hacer un personaje.



Pero aplauden, defienden y aman a Miley cyrus que hizo algo mucho peor (no fue un personaje con crítica social detrás, fue para un video musical vacío)



Solo la critican porque esta de moda odiarla. pic.twitter.com/z7kFqDuEaA — Lionel ✟ (@jeytolbin) April 11, 2026

"No seré yo defensora de Sydney Sweeney, pero en The Boys sale explícitamente uno follándose a un pulpo y otro pegando con la polla (entre otras barbaridades). En el primer episodio de Black mirror hay escenas súper desagradables violando a un cerdo... Son personajes", expuso otro usuario de X, señalando escenas igualmente censurables más allá de Euphoria.