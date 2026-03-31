Archivo - Kim Novak, contra la elección de Sidney Sweeney para su biopic Scandalous!: "Sobresale muchísimo de cintura para arriba" - MGM / ENTERTAINMENT PICTURES / CONTACTOPHOTO

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Kim Novak ha cargado abiertamente contra Scandalous!, la película sobre su romance con Sammy Davis Jr., y en particular contra la elección de Sydney Sweeney para interpretarla. La actriz de Vértigo y Bésame, tonto ha cuestionado el enfoque del que será el debut en la dirección de Colman Domingo, que contará con David Jonsson (Alien: Romulus) como Davis.

"Jamás habría aprobado ese casting", señala Novak en una entrevista con The Times, donde añade que Sweeney "sobresale muchísimo de cintura para arriba". La intérprete de Picnic y El hombre del brazo de oro también expresa su temor a que Scandalous! reduzca su relación con Davis al ámbito sexual. "Es imposible que no la conviertan en una relación sexual porque Sydney Sweeney resulta sexy todo el tiempo. Es una mala elección para interpretarme", asegura.

A propósito de qué consejo le daría a Sweeney como actriz, Novak sostiene que "no se puede aprender a ser vulnerable" y lo liga a su experiencia personal. "Ser una intérprete bipolar es una gran baza. Nadie siente la alegría o el dolor tanto como alguien bipolar. Los sentimientos son imparables", indica, que en 2013 reveló que padecía trastorno bipolar.

No es la primera vez que Novak critica Scandalous!. En agosto de 2025 compartió su descontento con el propio título, al considerar que desvirtúa lo que vivió junto al artista. "No creo que aquella relación fuera escandalosa. Era alguien por quien de verdad sentía un gran afecto. Teníamos muchísimas cosas en común, incluida esa necesidad de ser aceptados por quienes somos y por lo que hacemos y no por nuestro aspecto", afirmó Novak sobre una relación interracial que, en el Hollywood y la sociedad estadounidenses de la época, quedó marcada por el racismo imperante.

En un primer momento, estaba previsto que el rodaje de Scandalous! arrancase en 2025, una vez que Domingo y Sweeney concluyeran sus compromisos con la tercera temporada de Euphoria. Sin embargo, ese plan no llegó a materializarse y en diciembre la propia Sweeney aseguró que el equipo seguía "dando forma a la película y reuniendo financiación".

LA HISTORIA REAL DETRÁS DE SCANDALOUS!

Novak y Davis se conocieron cuando ambos aparecieron como invitados en The Steve Allen Show en 1956. Los dos continuaron viéndose, y Davis visitó el set de Vértigo de Alfred Hitchcock al año siguiente. Se volvieron a encontrar en un baile benéfico de Acción de Gracias en California, lo que los llevó a pasar las vacaciones juntos. Harry Cohn, director de Columbia Pictures, donde Novak tenía contrato, expresó su malestar por la relación.

El romance salió a la luz cuando un columnista publicó una pieza sobre la relación de Davis y Novak en 1958, afirmando que los dos planeaban casarse. Ambos lo negaron, pero la situación se volvió insostenible y apenas nueve días después Davis se casó con Loray White, una cantante. Nueve meses más tarde comenzaron los trámites de divorcio. Por su parte, Novak se casó con el actor Richard Johnson en 1965, se divorció y volvió a pasar por el altar con Robert Malloy en 1976. Novak tiene ahora 93 años y Davis murió en 1990 con 64 años.