¿A qué hora se estrena The Witcher temporada 4 en Netflix?

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Tras más de dos años de espera, la temporada 4 de The Witcher llega a Netflix este jueves 30 de octubre. La serie, que tiene confirmada una quinta y última entrega, mostrará por primera vez al Geralt de Rivia de Liam Hemsworth en acción tras la marcha de Henry Cavill. Así, los fans se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena la temporada 4 de The Witcher en Netflix?

"Tras los acontecimientos trascendentales de la tercera temporada, una guerra encarnizada e innumerables enemigos han separado a Geralt, Yennefer y Ciri. A medida que sus caminos se desvían y sus objetivos se intensifican, surgen aliados inesperados, impacientes por unirse a sus aventuras. Si logran dar la bienvenida a estas nuevas familias, tal vez y solo tal vez, el reencuentro podría convertirse en realidad", reza la sinopsis oficial de la serie.

En cuanto al horario del estreno, la temporada 4 de The Witcher estará disponible en Netflix a las 0:00 horas, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie llegará a la plataforma a las 8:00 horas del jueves 30 de octubre. Una hora antes, a las 7:00 horas, los episodios verán la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento la serie de Netflix tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar del debut de Liam Hemsworth como Geralt de Rivia a partir de la una de la madrugada del jueves. También a esa hora la temporada 4 de The Witcher llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 2:00 horas, los nuevos episodios de la popular serie de Netflix se podrá ver en territorios como Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. A las 3:00 horas, la temporada 4 de The Witcher estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 4:00 horas cuando los nuevos episodios de ficción basada en las novelas de Andrzej Sapkowski, estén disponibles en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).