Brutal tráiler de la temporada 4 de The Witcher con el Geralt de Liam Hemsworth en busca de Ciri

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de The Witcher, con Liam Hemsworth recogiendo el testigo como el brujo tras la salida en 2022 de Henry Cavill, desembarcará en Netflix el 30 de octubre. Y a pocas semanas de su estreno, un nuevo adelanto muestra a Geralt de Rivia reuniendo fuerzas para buscar a Ciri (Freya Allan) y... transformándose en algo nuevo.

"Geralt, llevas toda la vida luchando contra monstruos y hombres", se escucha decir a una voz en off mientras las imágenes revelan al brujo luchando salvajemente contra una especie de arañas mutantes en un oscuro bosque al comienzo del adelanto. "Estás totalmente decidido a encontrar a alguien a quien temes haber fallado", se escucha a continuación.

Es en ese instante cuando entra en escena Ciri, combatiendo a muerte contra dos hombres. "Siempre perdida, nunca encontrada", confiesa la que una vez fue princesa de Cintra, encarnada por alguien de su entorno más cercano. "Nos unimos a Geralt por todo el Continente para encontrarla", dice uno de los integrantes del variopinto grupo de búsqueda que ha formado el Carnicero de Blaviken, entre los que se encuentra Jaskier, el bardo (Joey Batey).

Sin embargo, la situación en el Continente ha cambiado. "Vilgefortz (Mahesh Jadu) reúne un ejército", advierte Yennefer (Anya Chalotra) sobre el tirano y su vil séquito, del que desconoce sus planes, pero asegura que Ciri tiene un papel crucial en ellos.

En ese instante irrumpe en escena un viejo aliado de Geralt, Regis (Laurence Fishburne), un vampiro poderoso que ya tenía más de 400 años cuando conoció al brujo. "¿Abandonarás una vida de paz para ir conmigo hacia la muerte?", le pregunta de Rivia. "Hasta el día en que mueras", le responde este.

Seguidamente, las imágenes muestran a Geralt y sus compañeros cabalgando juntos en busca de Ciri, aunque las dudas asaltan al Carnicero de Blaviken mientras se enfrenta a enormes trolls y feroces guerreros. "Nuestro brujo está en un estado de cambio. Te conviertes en algo nuevo", se oye decir a una voz en off, insinuando una especie de renacer para el héroe encarnado por Hemsworth.

Cabe recordar que Netflix encuadra las temporadas 4 y 5 como un arco en dos partes que culminará la adaptación televisiva de las novelas de Andrzej Sapkowski, centrándose en tramas como Bautismo de fuego, La torre de la golondrina y La dama del lago. La quinta temporada está ya en producción.

Por otra parte, además de Hemsworth, la cuarta entrega de The Witcher también contará con las incorporaciones de Sharlto Copley como el cazarrecompensas Leo Bonhart, James Purefoy como Skellen, asesor y espía de Emhyr, y Danny Woodburn como Zoltan, un enano aliado de Geralt.