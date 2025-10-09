The Witcher: Netflix ya quería cambiar a Henry Cavill por Liam Hemsworth tras la primera temporada

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

La salida de Henry Cavill de The Witcher y su reemplazo por Liam Hemsworth en la inminente la cuarta temporada, que llegará el 30 de octubre, se anunció en octubre de 2022, antes del estreno de la tercera entrega. Aunque aquel relevo ya generó debate, la decisión ha cobrado una nueva dimensión después de que Netflix publicara (posteriormente modificado para obviar ese dato) un artículo donde aseguraban que las negociaciones con Hemsworth empezaron años antes.

La web oficial de contenidos de Netflix, Tudum, compartió una entrevista en la que se leía que la plataforma consideró a Hemsworth para el papel de Geralt de Rivia ya en 2020, es decir, pocos meses después del estreno de la temporada 1, que llegó a finales de diciembre de 2019. Un detalle que implicaría que el estudio barajó la sustitución de Cavill prácticamente desde el inicio de la serie.

"El viaje de Hemsworth comenzó con una llamada telefónica en 2020 mientras estaba en su casa en Australia", rezaba el artículo original. A partir de ahí, el actor relataba que "mi representante me llamó y me dijo que los productores 'estaban interesados en que yo entrara en el mundo de Geralt y diera continuidad a esta serie'".

Tan solo horas después de publicar el texto con esta notable revelación, el brazo editorial de Netflix ha modificado la pieza, eliminando la mención a 2020 y sustituyéndola por "finales de 2022". La versión vigente del texto encaja con la cronología oficial del anuncio del recast en octubre de 2022 y la continuidad de Cavill hasta la temporada 3.

El equipo de The Witcher ha insistido en que la marcha de Cavill fue una decisión meditada y consensuada por ambas partes. Lauren Schmidt Hissrich explicó recientemente que el adiós del actor llevaba "un tiempo" gestándose y que era algo que el propio intérprete quería. "Tenía planes para otros papeles en los que realmente quería comprometerse", aseguró la creadora, añadiendo que, puesto que no querían "retener a nadie y obligarle a hacer algo que no quiere hacer", al final fue "una decisión realmente simbiótica".

El intérprete anunció su salida del proyecto mediante un mensaje en Instagram en el que explicaba que "cedía el medallón y las espadas" a Hemsworth y le deseaba suerte en el relevo. Aunque no se comunicaron causas concretas, diversas informaciones apuntaron a diferencias creativas de Cavill con el equipo creativo, que querría una mayor fidelidad a las novelas y al espíritu del material original de la que le ofrecía Netflix.

Por su parte, Hemsworth, al que ya se le puede ver como el brujo en el tráiler de la cuarta temporada, desveló que tuvo que alejarse de las redes sociales tras la oleada de odio que recibió al anunciarse su fichaje por la serie: "Había bastante ruido y tuve que dejarlo a un lado. Empezaba a distraerme. El año pasado dejé de usar las redes sociales e Internet durante la mayor parte del tiempo".

La cuarta entrega se centrará en el reencuentro de Geralt, Yennefer y Ciri, que acaban separados por la guerra y múltiples amenazas en la entrega anterior. Hasta que se reúnan, Geralt emprende ruta con nuevos compañeros decisivos como Regis, mientras Ciri y Yennefer lidian por su cuenta con amenazas políticas y mágicas que condicionan el destino de la joven.

Netflix encuadra las temporadas 4 y 5 como un arco en dos partes que culminará la adaptación televisiva de las novelas de Andrzej Sapkowski centrándose en tramas como Bautismo de fuego, La torre de la golondrina y La dama del lago. La quinta temporada está ya en producción.