¿A Qué Hora Se Estrena El Pacificador (Peacemaker) 2X05 En HBO Max?

La temporada 2 de El Pacificador (Peacemaker) supera el ecuador este viernes 19 de septiembre con el estreno de su quinto episodio. Escrita y dirigida por James Gunn, y protagonizada John Cena, la ficción sigue desvelando detalles del flamante nuevo universo DC capitaneado por Gunn y Peter Safran, así que muchos se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de la temporada 2 de El Pacificador?

En el anterior episodio, la serie da respuesta a una de las grandes preguntas de la temporada: ¿cómo llegó el portal dimensional a manos del padre de Chris? Además, también establece que Superman no fue el primer alienígena en llegar a la Tierra en el nuevo DCU, donde los habitantes están perfectamente acostumbrados a metahumanos y monstruos varios.

Tras el estreno del primer episodio el pasado viernes 22 de agosto, el resto de los ocho capítulos que conforman la temporada 2 de El Pacificador irán llegando a la plataforma semanalmente, quedando así su calendario de estreno.

- Episodio 1: 22 de agosto de 2025

- Episodio 2: 29 de agosto de 2025

- Episodio 3: 5 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 12 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 19 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 26 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 3 de octubre 2025

- Episodio 8: 10 de octubre 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el capítulo 5 de la segunda temporada de El Pacificador estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del jueves 18 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la nueva entrega de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del viernes 19 de septiembre, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de lo nuevo de Peacemaker a las 19:00 horas del jueves, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie protagonizada por John Cena estrenará su quinto capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del jueves será cuando la segunda temporada de El Pacificador continúe con su quinta entrega para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el nuevo episodio de la popular serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el episodio 5 de la nueva tanda de capítulos de Peacemaker a partir de las 22:00 horas del jueves.