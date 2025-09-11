¿A qué hora se estrena El Pacificador (Peacemaker) 2x04 en HBO Max?

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Pacificador (Peacemaker) alcanza su ecuador este viernes 12 de septiembre con el estreno de su cuarto episodio. Escrita y dirigida por James Gunn, y protagonizada John Cena, la serie se encuadra en el flamante nuevo DCU, y desarrolla poco a poco una trama multiversal. Así, muchos se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de la temporada 2 de El Pacificador?

Con los problemas de canon ya resueltos en el primer episodio, la serie ha ido abriendo cada vez más y más una trama multiversal en los anteriores episodios. El tercer capítulo suponía la vuelta de un personaje del Snyderverse al que se dio por muerto y que ahora ya es canon con todas las de la ley en el DCU. Además va preparando el terreno para un posible enfrentamiento entre Rick Flag Sr. y el justiciero encarnado por Cena.

Tras el estreno del primer episodio el pasado viernes 22 de agosto, el resto de los ocho capítulos que conforman la temporada 2 de El Pacificador irán llegando a la plataforma semanalmente, quedando así su calendario de estreno.

- Episodio 1: 22 de agosto de 2025

- Episodio 2: 29 de agosto de 2025

- Episodio 3: 5 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 12 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 19 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 26 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 3 de octubre 2025

- Episodio 8: 10 de octubre 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el capítulo 4 de la segunda temporada de El Pacificador estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del jueves 11 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del viernes 12 de septiembre, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de lo nuevo de Peacemaker a las 19:00 horas del jueves, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie protagonizada por John Cena estrenará su cuarto capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del jueves será cuando la segunda temporada de El Pacificador continúe con su cuarta entrega para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el nuevo episodio de la popular serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el episodio 4 de la nueva tanda de capítulos de Peacemaker a partir de las 22:00 horas del jueves.