¿A Qué Hora Se Estrena Linternas 1X07 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID 27, (CulturaOcio)

La primera temporada de Linternas apura su recta final con el estreno de su séptimo y penúltimo capítulo en HBO Max. Tras las impactantes revelaciones y la aparente y engañosa despedida del episodio anterior, el destino de los Green Lanterns queda en manos de John en la línea temporal de 2026. Pero... ¿a qué hora se estrena Linternas 1x07 en HBO Max?

El sexto episodio retomó la muerte presentada en el estreno, aunque el culpable sigue oculto. Además, en los últimos minutos, Stewart se hizo con el anillo y, al ponérselo, sale a la luz un gran secreto. La siguiente entrega abordará las consecuencias de esta revelación y la investigación para descubrir la identidad del asesino, profundizando en el pasado de Hal Jordan.

Todos los capítulos que conforman la temporada 1 de Linternas van llegando semanalmente a HBO Max, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 17 de agosto

- Capítulo 2: 24 de agosto

- Capítulo 3: 31 de agosto

- Capítulo 4: 7 de septiembre

- Capítulo 5: 14 de septiembre

- Capítulo 6: 21 de septiembre

- Capítulo 7: 28 de septiembre

- Capítulo 8: 5 de octubre

En cuanto al horario de estreno, el 1x07 de Linternas estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 27 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, el séptimo episodio de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 28 de septiembre, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 1X07 DE LINTERNAS EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la séptima entrega de la ficción en imagen real del Universo DC de James Gunn a las 19:00 horas del domingo 27 de septiembre, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, Linternas estrenará el séptimo episodio de la temporada para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Aaron Pierre y Kyle Chandler arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, la séptima entrega de la ficción de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 1x07 de Linternas a partir de las 22:00 horas del domingo.