¿A Qué Hora Se Estrena Linternas 1X06 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID 20, (CulturaOcio)

La primera temporada de Linternas encara ya su recta final con el estreno de su sexto capítulo en HBO Max. Tras los últimos e impactantes acontecimientos, la tensión se encuentra en su punto álgido y los protagonistas se enfrentan a un escenario lleno de decisiones cruciales. La historia continúa y muchos se preguntan... ¿a qué hora se estrena Linternas 1x06 en HBO Max?

En el quinto episodio, Jon Stewart logra derrotar definitivamente al Manhunter tras descubrir su verdadera identidad, un duro golpe emocional que culmina al arrancarle el corazón. Posteriormente, le quita el anillo a Hal Jordan... pero para entregárselo a Lianna y renunciar al cargo de Linterna Verde al que le habían dicho que estaba predestinado.

Todos los capítulos que conforman la temporada 1 de Linternas van llegando semanalmente a HBO Max, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 17 de agosto

- Capítulo 2: 24 de agosto

- Capítulo 3: 31 de agosto

- Capítulo 4: 7 de septiembre

- Capítulo 5: 14 de septiembre

- Capítulo 6: 21 de septiembre

- Capítulo 7: 28 de septiembre

- Capítulo 8: 5 de octubre

En cuanto al horario de estreno, el 1x06 de Linternas estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 20 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, el sexto episodio de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 21 de septiembre, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 1X06 DE LINTERNAS EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la sexta entrega de la ficción en imagen real del Universo DC de James Gunn a las 19:00 horas del domingo 20 de septiembre, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, Linternas estrenará el sexto episodio de la temporada para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Aaron Pierre y Kyle Chandler arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, la sexta entrega de la ficción de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 1x06 de Linternas a partir de las 22:00 horas del domingo.