¿A Qué Hora Se Estrena Linternas 1X04 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID 4, (CulturaOcio)

La primera temporada de Linternas sigue imparable con el estreno de su cuarto capítulo en HBO Max. Tras adentrarse en el pasado de John Stewart, y descubrir reveladoras verdades, la historia continúa con la gran amenaza de los Manhunters. A medida que salen a la luz nuevos detalles sobre sus orígenes, muchos se preguntan... ¿a qué hora se estrena Linternas 1x04 en HBO Max?

El tercer episodio de la serie profundizó en la dura infancia de John Stewart (Aaron Pierre) y en su preparación para convertirse en el futuro Linterna Verde. Se espera que la siguiente entrega continúe con la investigación de los asesinatos, mientras salen a la luz secretos del pasado tanto del propio John como de Hal Jordan.

Todos los capítulos que conforman la temporada 1 de Linternas van llegando semanalmente a HBO Max, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 17 de agosto

- Capítulo 2: 24 de agosto

- Capítulo 3: 31 de agosto

- Capítulo 4: 7 de septiembre

- Capítulo 5: 14 de septiembre

- Capítulo 6: 21 de septiembre

- Capítulo 7: 28 de septiembre

- Capítulo 8: 5 de octubre

En cuanto al horario de estreno, el 1x04 de Linternas estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 6 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, el cuarto episodio de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 7 de septiembre, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 1X04 DE LINTERNAS EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la cuarta entrega de la ficción en imagen real del Universo DC de James Gunn a las 19:00 horas del domingo 6 de septiembre, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, Linternas estrenará el cuarto episodio de la temporada para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Aaron Pierre y Kyle Chandler arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, la cuarta entrega de la ficción de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 1x04 de Linternas a partir de las 22:00 horas del domingo.