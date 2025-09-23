¿A Qué Hora Se Estrena Gen V 2X04 En Prime Video?

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Gen V continua su andadura en Prime Video este miércoles 24 de septiembre con el estreno de su cuarto episodio. En su arranque, además de lidiar narrativamente con la trágica muerte de Chance Perdomo, actor que interpretó a Andre y falleció a los 27 años, el spin-off de The Boys ha presentado algunos conceptos clave como el Proyecto Odessa. Así, los fans se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el episodio 4 de la temporada 2 de Gen V en Prime Video?

A lo largo de los tres primeros episodios la serie presenta Proyecto Odessa, un experimento de Vought que integra el Compuesto V en sus sujetos desde el nacimiento... y que implica a Marie. Además la ficción presenta al rector Cipher,el nuevo, desconcertante, metódico y frío director de la Universidad Godolkin y que se postula como uno de los grandes villanos.

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros capítulos, el resto de las ocho entregas que componen la temporada 2 de Gen V irán llegando a Prime Video de forma semanal hasta el 22 de octubre, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 2: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 3: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 24 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 1 de octubre de 2025

- Episodio 6: 8 de octubre de 2025

- Episodio 7: 15 de octubre de 2025

- Episodio 8: 22 de octubre de 2025

En cuanto al horario de estreno, el capítulo 4 de la temporada 2 de Gen V estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 24 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3 de la madrugada, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España el nuevo episodio de la serie podrá verse en Prime Video desde las 9:00 horas del mismo día, a las 8:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de Gen V a la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. También a esa hora, la segunda temporada lanzará el cuarto capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas del miércoles será cuando el episodio 4 de la temporada 2 del spin-off de The Boys esté disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la temporada 2 de Gen V continuará desde las 3:00 horas del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del nuevo capítulo de Gen V desde las 4:00 horas del miércoles en Prime Video.