El rector Cipher irrumpe en Gen V: ¿Qué poderes tiene y cuál es su vínculo con Vought y Odessa?

Entre las novedades que Gen V ha presentado en su segunda temporada destaca el personaje de Dean Cipher (Hamish Linklater), el nuevo, desconcertante, metódico y frío rector de la Universidad Godolkin. El spin-off de The Boys logra que su mera presencia dispare las alarmas entre los protagonistas sin haber revelado todavía sus poderes, que, según lo visto en los tres primeros episodios, podrían estar relacionados con Vought y el Proyecto Odessa.

Los tres capítulos de Gen V estrenados hasta el momento no desvelan sus habilidades, pues Cipher consigue imponer su voluntad a través de amenazas verbales sin necesidad de recurrir a sus poderes. Pero el montaje final del primer capítulo, que funciona como avance del resto de la temporada, insinúa algún tipo de resistencia atípica al dolor, pues se ve a Cipher clavándose un cuchillo en la mano sin reacción aparente justo después de que Polarity acerque el arma y él la tome al vuelo para autolesionarse a modo de demostración de su resistencia.

Aunque muchos supers tienen fuerza y resistencia sobrehumanos, la escena sugiere un umbral de tolerancia al dolor por encima de la media o algún control fisiológico que le permita inhibir el dolor o acelerar la recuperación.

Desde su primera aparición en la serie, Jordan Li reconoce a Cipher por haberlo visto en Elmira, lo que sitúa al personaje dentro del andamiaje clínico y carcelario que Vought ha mantenido en la sombra. Además, en su primera reunión con Marie Moreau, Cipher esquiva preguntas sobre su presencia en Elmira desviando la conversación hacia la muerte de Andre y despliega expedientes médicos de Vought, sugiriendo una conexión orgánica con la compañía.

En paralelo, Cipher dirige un "seminario de mejora heroica" en el que reúne a estudiantes con poderes de alto potencial para pulirlos, exprimiéndolos y poniéndolos al límite sin piedad ni concesiones y expulsar a quienes no cumplan sus estándares. En esa misma línea, deja caer que "no todos somos a prueba de balas", una afirmación que se desconoce si le incluye a él o se trata de una generalización. Fuera como fuese, su pedagogía consiste en llevar cuerpos y mentes al límite para alcanzar su "versión superior", una filosofía que en el universo The Boys suele esconder agendas ideológicas y experimentos secretos.

CREADOR DE MÁS SOLDADOS PARA VOUGHT

El rompecabezas crece con la revelación de fotos antiguas que muestran que Cipher utilizó el alias Doctor Gould y asistió el parto de Marie en una clínica vinculada a Godolkin, pieza que encadena al decano con el Proyecto Odessa (la iniciativa de Vought relacionada con fertilidad asistida para integrar del Compuesto V desde el nacimiento, algo solo logrado, que se sepa, con Patriota y Marie). Es decir, Cipher no solo es el rector que evalúa y moldea a los supers, sino alguien ligado a procedimientos experimentales asociados a Vought.

A la luz de sus vínculos con Vought y el Proyecto Odessa, Cipher encaja en dos grandes líneas de poder plausibles: resiliencia fisiológica y modulación de habilidades manifestadas por el V, algo coherente con un arquitecto de programas como Cipher que busca optimizar y controlar el rendimiento super. Además, una posibilidad que encaja con su perfil frío y clínico y con el objetivo de Vought de producir supers más poderosos y, sobre todo, más leales y controlables.

Para continuar uniendo piezas sobre el desconcertante decano Cipher hay que esperar hasta el miércoles 24 de septiembre, pues tras el estreno simultáneo de los tres primeros capítulos de Gen V, el resto de los ocho que componen la temporada 2 llegan a Prime Video de forma semanal hasta el 22 de octubre.