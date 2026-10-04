¿A Qué Hora Se Estrena El Final De Linternas (1X08) En HBO Max? - HBO MAX

MADRID 2, (CulturaOcio)

Linternas llega a su final con el estreno de su octavo y último capítulo este lunes 5 de octubre en HBO Max. Tras una temporada intensa, marcada por los grandes misterios, secretos y revelaciones que envuelven la relación entre Hal Jordan y John Stewart, la primera entrega de la serie alcanza su desenlace. Pero... ¿a qué hora se estrena Linternas 1x08 en HBO Max?

El séptimo episodio exploró el problemático pasado familiar de Hal Jordan. Mientras John intenta abrir una misteriosa caja fuerte pidiéndole ayuda a Hal, se revela un oscuro secreto hereditario que plantea nuevas dudas sobre el verdadero destino del héroe. Por su parte, la próxima y última entrega se centrará en Sinestro y en el futuro de los Green Lanterns a manos de John.

Todos los capítulos que conforman la temporada 1 de Linternas van llegando semanalmente a HBO Max, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 17 de agosto

- Capítulo 2: 24 de agosto

- Capítulo 3: 31 de agosto

- Capítulo 4: 7 de septiembre

- Capítulo 5: 14 de septiembre

- Capítulo 6: 21 de septiembre

- Capítulo 7: 28 de septiembre

- Capítulo 8: 5 de octubre

En cuanto al horario de estreno, el 1x08 de Linternas estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 4 de octubre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, el último episodio de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 5 de octubre, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 1X08 DE LINTERNAS EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la octava entrega de la ficción en imagen real del Universo DC de James Gunn a las 19:00 horas del domingo 4 de octubre, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, Linternas estrenará el episodio final de la temporada para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Aaron Pierre y Kyle Chandler arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, la octava entrega de la ficción de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 1x08 de Linternas a partir de las 22:00 horas del domingo.