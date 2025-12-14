¿A que hora se estrena final de It: Bienvenidos a Derry 1x08 en HBO Max?

¿A Que Hora Se Estrena El Último Capítulo De It: Bienvenidos A Derry En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry culmina su andadura en HBO Max con el estreno de su último capítulo, que llegará a la plataforma este lunes 15 de diciembre. El dsenlace de la ficción llega tras un séptimo capítulo cargado de violencia, muertes desgarradoras y el fin de un misterio no revelado hasta el momento: como el ente maligno adoptó la forma de Pennywise. Pero... ¿a que hora se estrena último capítulo de It: Bienvenidos a Derry?

La penúltima entrega de la ficción arrancó con un flashback que ahonda en el pasado de Robert Gray, la verdadera identidad del payaso Pennywise. Tras un misterioso encuentro con un inquietante niño, el trabajador del circo ambulante desaparece en las proximidades del bosque. Allí aparece un pañuelo ensangrentando con las iniciales de Bob, explicando así cómo la entidad adoptó la forma del payaso bailarín.

Tras el lanzamiento del primer capítulo el lunes 27 de octubre (el domingo 26 para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), y adelantar un par de días su segundo episodio para llegar a tiempo a Halloween, el resto de las entregas que conforman la temporada 1 de It: Bienvenidos a Derry van llegando semanalmente a la plataforma, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 27 de octubre de 2025

- Episodio 2: 31 de octubre de 2025

- Episodio 3: 10 de noviembre de 2025

- Episodio 4: 17 de noviembre de 2025

- Episodio 5: 24 de noviembre de 2025

- Episodio 6: 1 de diciembre de 2025

- Episodio 7: 8 de diciembre de 2025

- Episodio 8: 15 de diciembre de 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el último episodio de It: Bienvenidos a Derry estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 14 de diciembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la nueva entrega de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 15 de diciembre, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar del octavo capítulo de It: Bienvenidos a Derry a las 19:00 horas del domingo, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie ambientada en el universo de Stephen King estrenará su capítulo final para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando la primera temporada It: Bienvenidos a Derry culmine su andadura para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio 8 de la serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el último episodio de la serie protagonizada por Bill Skarsgard a partir de las 22:00 horas del domingo.