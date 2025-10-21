¿A Qué Hora Se Estrena El Final De Gen V Temporada 2 (2X08) En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Gen V llega a su final este miércoles 22 de octubre con el estreno el octavo y último episodio. Tras el inesperado giro de los acontecimientos en la anterior entrega, el spin-off de The Boys promete un sangriento final. Así, los fans se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el capítulo final de la temporada 2 de Gen V en Prime Vídeo?

A lo largo de toda la temporada, parte de la trama central ha girado en torno a la figura de Cipher, el frío y calculador rector de la universidad, que pretendía explotar al máximo los poderes de Marie. Sin embargo, en el penúltimo episodio la ficción reveló solo era una marioneta en manos de Godolkin en uno de los giros más dementes del universo The Boys.

Además, la plataforma ha lanzado el avance del episodio 8, con un Godolkin desatado dispuesto a acabar con los supers más débiles. Por otra parte, queda por ver cómo conectará el final de la entrega con la quinta y última temporada de The Boys, que aún no fecha de estreno.

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros capítulos, el resto de las ocho entregas que componen la temporada 2 de Gen V irán llegando a Prime Video de forma semanal hasta el 22 de octubre, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 2: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 3: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 24 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 1 de octubre de 2025

- Episodio 6: 8 de octubre de 2025

- Episodio 7: 15 de octubre de 2025

- Episodio 8: 22 de octubre de 2025

En cuanto al horario de estreno, el capítulo 8 de la temporada 2 de Gen V estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 22 de octubre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3 de la madrugada, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España el episodio final de la serie podrá verse en Prime Video desde las 9:00 horas del mismo día, a las 8:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la última entrega de la temporada 2 de Gen V a la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. También a esa hora, la segunda temporada lanzará el capítulo final para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas del miércoles será cuando el episodio 8 de la temporada 2 del spin-off de The Boys esté disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la temporada 2 de Gen V finalizará desde las 3:00 horas del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del último capítulo de Gen V desde las 4:00 horas del miércoles en Prime Video.