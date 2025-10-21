Masacre Godolkin en el salvaje tráiler del final de la temporada 2 de Gen V

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

El último episodio de la temporada 2 de Gen V desembarcará en Amazon Prime Vídeo este miércoles 22 de octubre. A solo unas horas del esperado desenlace, un intenso adelanto revela que Marie Moreau (Jaz Sinclair), Sam (Asa Germann), Emma Meyer (Lizze Broadway) y el resto de los estudiantes de la Universidad Godolkin descubrirán un nuevo significado de los "exámenes finales".

"¿Has visto esto?", le dice Sam a Marie y sus compañeros, enseñándoles en el móvil una convocatoria al inicio del avance. "Es un seminario. Godolkin ha invitado a todos. Mirad lo que sea que esté planeando, todo el mundo correrá peligro", añade.

"Tenemos que avisarles", continúa Jordan (Derek Luh). Es entonces cuando entra en escena el propio Godolkin, dando una charla a los alumnos. "Tengo una lección más que daros", explica el villano, quien había controlado psíquicamente al rector Cipher (Hamish Linklater), cuya verdadera identidad era la de un hombre corriente llamado Doug Brightbill.

FINALS WEEK IS HERE!!! pic.twitter.com/1xfAi1dnpZ — GEN V (@genv) October 20, 2025

En ese instante, Godolkin desata sus poderes y comienza a manipular a todo el mundo para que se maten entre sí, mientras camina lentamente hasta pulsar el botón de alarma para que acudan los demás.

"Quiere matar a los supes más débiles", expone Sister Sage (Susan Heyward). Seguidamente, las imágenes muestran a Marie y sus amigos enfrentándose a otros compañeros superhéroes que, manipulados por Godolkin, no dudan en atacarlos brutalmente sin contener sus poderes.

Cipher se perfilaba hasta ahora como el gran antagonista de la temporada 2 de Gen V. Sin embargo, en un momento dado del 2x07, se descubría que solo era una marioneta en manos de Godolkin, quien había sobrevivido a la violenta explosión de laboratorio cuando intentaba impedir un experimento de sus compañeros del programa Odessa.

Después de engañar a Marie para que reparara su maltrecho cuerpo, abandonando el de Doug, y tras manipularla para que lo ayudara a acabar con Cipher y, más tarde, con Patriota, Godolkin comenzó, al final del capítulo, su plan de eliminar a los supers más débiles.

Empezó con el chico semidesnudo, objetivo de las novatadas, obligándolo a ahogarse en el campus, dejando en el aire una sensación de ataque inminente y, por lo que parece, no tiene intención de detenerse hasta que solo los más fuertes sobrevivan. En cuanto a cómo encajará el desenlace con la quinta y última temporada de The Boys, Erik Kripke ya reveló a The Wrap que los capítulos finales de la serie comenzarán su trama aproximadamente seis meses después del final de la temporada 2 de Gen V.