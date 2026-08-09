¿A Qué Hora Se Estrena El Final De La Casa Del Dragón (3X08) En HBO Max? - HBO MAX

MADRID 6, (CulturaOcio)

La tercera temporada de La Casa del Dragón llega a su final con el estreno de su octavo y último capítulo. Tras siete entregas repletas de batallas, muertes impactantes, reencuentros, traiciones y algú nuevo personaje, la tercera entrega de la precuela de Juego de tronos llega a su desenlace. Ante la gran expectación, muchos se preguntan... ¿a qué hora se estrena La Casa del Dragón 3x08 en HBO Max?

La temporada, inicialmente favorable para los Negros, podría dar un giro radical tras los acontecimientos del séptimo capítulo. El regreso de una figura clave y el plan de Ormund Hightower en marcha, anticipan un desenlace de alta tensión, donde una brutal batalla podría deciir el destino de Desembarco del Rey.

Al igual que sus predecesoras, la tercera temporada de La Casa del Dragón estrena sus episodios semanalmente, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 22 de junio

- Capítulo 2: 29 de junio

- Capítulo 3: 6 de julio

- Capítulo 4: 13 de julio

- Capítulo 5: 20 de julio

- Capítulo 6: 27 de julio

- Capítulo 7: 3 de agosto

- Capítulo 8: 10 de agosto

En cuanto al horario de estreno, el 3x08 de La Casa del Dragón estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 9 de agosto en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, el final de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada lunes 10 de agosto, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 3X08 DE LA CASA DEL DRAGÓN EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la última entrega de la ficción ambientada 200 años antes de los eventos relatados en Juego de tronos a las 19:00 horas del domingo 9 de agosto, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, La Casa del Dragón estrenará la octava entrega de esta tercera temporada para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Steve Toussaint o Rhys Ifans arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el último episodio de la nueva temporada de la ficción de HBO Max basada en las novelas de George R.R. Martin estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 3x08 de La Casa del Dragón a partir de las 22:00 horas del domingo.