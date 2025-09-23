¿A Qué Hora Se Estrena El Final De Alien: Planeta Tierra (1X08) En Disney+? - DISNEY+

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Alien: Planeta Tierra llega a su fin este miércoles 24 de septiembre con el estreno de su octavo episodio. La aclamada ficción creada por Noah Hawley promete un apoteósico enfrentamiento entre xenomorfos e híbridos pero... ¿A qué hora se estreno el octavo y último capítulo de la primera temporada de Alien: Planeta Tierrra?

A lo largo de la temporada Wendy, a la que interpreta Sydney Chandler, ha ido buscando y desarrollando su identidad como híbrida. Así mismo ha ido estrechando su relación con un xenomorfo, a los que ha empezado a defender, insistiendo en que ellos no eligieron estar en el planeta Tierra. Todo esto desemboca en que en el séptimo episodio Wendy toma una radical decisión: liberar a una de las aterradoras criaturas... algo que desata el caos.

Tras el estreno simultáneo de los dos primeros capítulos, el resto de los ocho episodios que conforman la temporada 1 de Alien: Planeta Tierra llegarán a la plataforma de forma semanal cada miércoles, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1: 13 de agosto de 2025

- Episodio 2: 13 de agosto de 2025

- Episodio 3: 20 de agosto de 2025

- Episodio 4: 27 de agosto de 2025

- Episodio 5: 3 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 10 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 8: 24 de septiembre de 2025

En cuanto al horario estreno, el episodio 8 de Alien: Planeta Tierra estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 23 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie de Disney+ finalizará a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 24 de septiembre, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de la serie del universo creado por Ridley Scott a las 19:00 horas del martes, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la primera temporada de Alien: Planeta Tierra finalizará para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del martes será cuando el capítulo 8 de la ficción estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico,el final de la serie protagonizada por Sydney Chandler podrá verse a partir de las 21:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del último capítulo de Alien: Planeta Tierra desde las 22:00 horas del martes en Disney+.