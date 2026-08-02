¿A Qué Hora Se Estrena La Casa Del Dragón 3X07 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID 31 (CulturaOcio)

La tercera temporada de La Casa del Dragón apura su recta final con el estreno de su séptimo y penúltimo episodio. Con Rhaenyra al frente de un Desembarco del Rey totalmente descontrolado, y con Aemond y Aegon fuera de su vista, las tensiones están al límite tras las últimas bajas sufridas en ambos bandos. Ante el mar de incógnitas que dejó el capítulo anterior, muchos se preguntan...¿a qué hora se estrena La Casa del Dragón 3x07 en HBO Max?

La próxima entrega de la serie resolverá, por fin, el misterio sobre el verdadero destino de Lord Corlys Velaryon, la Serpiente Marina. Mientras tanto, Alicent (Olivia Cooke) se verá obligada a arriesgarse en un peligroso encuentro con su hijo en Harrenhal, al mismo tiempo que Ormund (James Norton) sigue adelante con su plan, manteniéndose todavía alejado de la capital.

Al igual que sus predecesoras, la tercera temporada de La Casa del Dragón estrena sus episodios semanalmente, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 22 de junio

- Capítulo 2: 29 de junio

- Capítulo 3: 6 de julio

- Capítulo 4: 13 de julio

- Capítulo 5: 20 de julio

- Capítulo 6: 27 de julio

- Capítulo 7: 3 de agosto

- Capítulo 8: 10 de agosto

En cuanto al horario de estreno, el 3x07 de La Casa del Dragón estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 2 de agosto en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada lunes 3 de agosto, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 3X07 DE LA CASA DEL DRAGÓN EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de la ficción ambientada 200 años de los eventos relatados en Juego de tronos a las 19:00 horas del domingo 2 de agosto, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, La Casa del Dragón estrenará la séptima entrega de esta tercera temporada para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Steve Toussaint o Rhys Ifans arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el penúltimo episodio de la nueva temporada de la ficción de HBO Max basada en las novelas de George R.R. Martin estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 3x07 de La Casa del Dragón a partir de las 22:00 horas del domingo.