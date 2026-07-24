Una estrella de La Casa del Dragón será el nuevo Joker

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MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Matthew Needham, actor que da vida a Larys Strong en La Casa del Dragón, será el encargado de poner voz al Joker en la segunda temporada de Batman: El cruzado enmascarado, que verá la luz en Prime Video el 31 de julio.

El fichaje de Needham se ha anunciado durante el panel de la serie en la Comic-Con de San Diego este jueves día 23, que contó tanto con la presencia del actor como de los productores ejecutivos James Tucker y Geoffrey Thorne y los miembros del elenco original de voces Hamish Linklater y Jamie Chung. Además, los asistentes pudieron disfrutar del primer episodio de la segunda temporada, que se proyectó en primicia en el panel.

El actor de La Casa del Dragón tomará el relevo de figuras tan icónicas como Mark Hamill, Troy Baker, Richard Epcar o John DiMaggio, que ya prestaron su voz antes que él al emblemático villano de DC.

BATMAN: EL CRUZADO ENMASCARADO TEMPORADA 2 LLEGA A PRIME VIDEO EL 31 DE JULIO

Batman: El cruzado enmascarado reinterpreta los primeros años de Batman, siguiendo a Bruce Wayne mientras inicia su guerra en solitario contra los malvados que acechan la ciudad de Gotham. La serie cuenta con nada menos que J.J. Abrams, Matt Reeves y el legendario animador de Batman Bruce Timm como productores ejecutivos.

Needham también prestará su voz al Joker en el videojuego Batman: Caped Crusader - Chronicles, que Amazon Luna lanzará el 31 de julio, coincidiendo con el estreno de la temporada 2 de la serie de animación en Prime Video.