¿A Qué Hora Se Estrena La Casa Del Dragón 3X06 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de La Casa del Dragón encara ya su recta final con el estreno de su sexto episodio. Mientras los Verdes preparan en la sombra al príncipe Daeron, Aegon y Aemond continúan desaparecidos ante los ojos de una Rhaenyra que ya ocupa el Trono de Hierro pero que tiene mil y una dificultades en Desembarco del Rey. Pero... ¿a qué hora se estrena La Casa del Dragón 3x06 en HBO Max?

En el próximo capítulo de la precuela de Juego de Tronos, Daemon y Rhaenyra intentarán dar caza a los misteriosos asesinos que están masacarando a sus capas doradas mientras también buscan cómo acabar con los Hightower, atrincherados en la Ladera, y con Daemond proclamado como rey de los verdes.

Al igual que sus predecesoras, la tercera temporada de La Casa del Dragón estrena sus episodios semanalmente, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 22 de junio

- Capítulo 2: 29 de junio

- Capítulo 3: 6 de julio

- Capítulo 4: 13 de julio

- Capítulo 5: 20 de julio

- Capítulo 6: 27 de julio

- Capítulo 7: 3 de agosto

- Capítulo 8: 10 de agosto

En cuanto al horario de estreno, el 3x06 de La Casa del Dragón estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 26 de julio en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada lunes 27 de julio, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 3X06 DE LA CASA DEL DRAGÓN EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de la ficción ambientada 200 años de los eventos relatados en Juego de tronos a las 19:00 horas del domingo 26 de julio, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, La Casa del Dragón estrenará la sexta entrega de esta tercera temporada para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Steve Toussaint o Rhys Ifans arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el sexto episodio de la nueva temporada de la ficción de HBO Max basada en las novelas de George R.R. Martin estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 3x06 de La Casa del Dragón a partir de las 22:00 horas del domingo.