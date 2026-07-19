¿A Qué Hora Se Estrena La Casa Del Dragón 3X05 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 19 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de La Casa del Dragón continúa su andadura con el estreno de un quinto episodio. La tensión entre los Negros, liderados por Rhaenyra, y los Verdes, comandados por Ormund Hightower, ha escalado a tal punto que una nueva gran batalla parece inevitable. Mientras tanto, Daemon oculta un gran secreto que promete desencadenar serios problemas en su matrimonio. Pero... ¿a qué hora se estrena La Casa del Dragón 3x05 en HBO Max?

Tras asegurar su control sobre Daeron, Ormund planea un movimiento estratégico para asegurar que su linaje ocupe el Trono de Hierro. Este próximo capítulo marcará el regreso de Aemond, a quien se le había perdido el rastro en Harrenhal, y culminará con un brutal enfrentamiento en la Ladera, donde ambos bandos medirán sus fuerzas una vez más.

Al igual que sus predecesoras, la tercera temporada de La Casa del Dragón estrena sus episodios semanalmente, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 22 de junio

- Capítulo 2: 29 de junio

- Capítulo 3: 6 de julio

- Capítulo 4: 13 de julio

- Capítulo 5: 20 de julio

- Capítulo 6: 27 de julio

- Capítulo 7: 3 de agosto

- Capítulo 8: 10 de agosto

En cuanto al horario de estreno, el 3x05 de La Casa del Dragón estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 19 de julio en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada lunes 20 de julio, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 3X05 DE LA CASA DEL DRAGÓN EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de la ficción ambientada 200 años de los eventos relatados en Juego de tronos a las 19:00 horas del domingo 19 de julio, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, La Casa del Dragón estrenará la quinta entrega de esta tercera temporada para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Steve Toussaint o Rhys Ifans arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el quinto episodio de la nueva temporada de la ficción de HBO Max basada en las novelas de George R.R. Martin estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 3x05 de La Casa del Dragón a partir de las 22:00 horas del domingo.