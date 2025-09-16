¿A qué hora se estrena Alien: Planeta Tierra 1x07 en Disney+?

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Alien: Planeta Tierra se acerca cada vez más a su final con el estreno se su séptimo y penúltimo capítulo este miércoles 17 de septiembre. Tras los trágicos acontecimientos que sacudieron el centro de experimentos de Neverland, la isla de la coroporación de Prodigy, muchos se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el episodio 7 de la temporada 1 de Alien: Planeta Tierra en Disney+?

El capítulo 6 de la ficción creada por Noah Hawley y protagonizada por Sydney Chandler se cobró las vidas de dos personajes clave... y todo apunta a que no serán a únicas víctimas de las terroríficas criaturas. Por otro lado, mientras se acerca el apoteósico final, Hawley ha asegurado tener "un destino en mente" para la ficción de cara a una posible segunda entrega.

Tras el estreno simultáneo de los dos primeros capítulos, el resto de los ocho episodios que conforman la temporada 1 de Alien: Planeta Tierra llegarán a la plataforma de forma semanal cada miércoles, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1: 13 de agosto de 2025

- Episodio 2: 13 de agosto de 2025

- Episodio 3: 20 de agosto de 2025

- Episodio 4: 27 de agosto de 2025

- Episodio 5: 3 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 10 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 8: 24 de septiembre de 2025

En cuanto al horario estreno, el episodio 7 de Alien: Planeta Tierra estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 16 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie de Disney+ continuará a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 17 de septiembre, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de la serie del universo creado por Ridley Scott a las 19:00 horas del martes, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la primera temporada de Alien: Planeta Tierra continuará para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del martes será cuando el capítulo 7 de la ficción estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la serie protagonizada por Sydney Chandler seguirá a partir de las 21:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de Alien: Planeta Tierra 1x07 desde las 22:00 horas del martes en Disney+.