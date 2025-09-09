¿A Qué Hora Se Estrena Alien: Planeta Tierra 1X06 En Disney+?

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Alien: Planeta Tierra continúa su andadura en Disney+ este miércoles 10 de septiembre con el estreno de su sexto episodio. Tras la revelación de la aterradora criatura en el anterior capítulo, muchos se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el episodio 6 de la temporada 1 de Alien: Planeta Tierra en Disney+?

En el quinto episodio, la serie creada por Noah Hawley regresa al espíritu de los orígenes de la franquicia creada por Ridley Scott y sitúa sus acontecimientos en la Maginot en una trama con claras reminiscencias a Alien. El octavo pasajero, la primera película de la saga. Además, el creador expande las posibillidades del universo con la amenaza del parásito ocular conocido como T. Ocellus, una de las cinco temibles criaturas implicadas en el desastre de la expedición financiada por Weyland-Yutani.

Tras el estreno simultáneo de los dos primeros capítulos, el resto de los ocho episodios que conforman la temporada 1 de Alien: Planeta Tierra llegarán a la plataforma de forma semanal cada miércoles, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1: 13 de agosto de 2025

- Episodio 2: 13 de agosto de 2025

- Episodio 3: 20 de agosto de 2025

- Episodio 4: 27 de agosto de 2025

- Episodio 5: 3 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 10 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 8: 24 de septiembre de 2025

En cuanto al horario estreno, el episodio 6 de Alien: Planeta Tierra estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 9 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie de Disney+ continuará a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 10 de septiembre, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la serie del universo creado por Ridley Scott a las 19:00 horas del martes, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la primera temporada de Alien: Planeta Tierra continuará para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del martes será cuando el capítulo 6 de la ficción estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la serie protagonizada por Sydney Chandler seguirá a partir de las 21:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de Alien: Planeta Tierra 1x06 desde las 22:00 horas del martes en Disney+.