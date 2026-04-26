¿A Qué Hora Se Estrena El 3X03 De Euphoria En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 26 Abr. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en HBO Max los dos primeros episodios de la temporada 3 de Euphoria. Con un salto temporal que ha llevado a sus personajes hasta nuevos horizontes y situaciones de lo más dispares, a la serie creada por Sam Levinson le quedan aún por estrenar seis de los ocho episodios que conforman esta tercera entrega. Pero... ¿a qué hora se estrena el 3x03 de Euphoria en HBO Max?

En esta nueva temporada, los protagonistas de Euphoria dejan atrás la etapa del instituto para enfrentar nuevas visicitudes en sus azarosas vidas. El tercer episodio, tal y como adelanta el avance lanzado por HBO Max, abordará la boda de Cassie y Nate... y todo apunta a que será más que caótica.

Al igual que sus predecesoras, la tercera temporada de Euphoria estrena sus episodios semanalmente. Teniendo en cuenta que sus dos primeros capítulos ya están disponibles, el calendario de lanzamiento quedaría así:

- Capítulo 1: 13 de abril

- Capítulo 2: 20 de abril

- Capítulo 3: 27 de abril

- Capítulo 4: 4 de mayo

- Capítulo 5: 11 de mayo

- Capítulo 6: 18 de mayo

- Capítulo 7: 25 de mayo

- Capítulo 8: 2 de mayo

En cuanto al horario de estreno, el 3x03 de Euphoria estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 26 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 27 de abril, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 3X03 DE EUPHORIA EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de lo nuevo de la ficción creada, escrita, dirigida y producida por Sam Levinson a las 19:00 horas del domingo 26 de abril, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, Euphoria estrenará la tercera entrega de su temporada 3 para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el capítulo 3 de la serie protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer o Sydney Sweeney esté disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el tercer episodio de esta nueva entrega de la ficción de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el nuevo episodio de la temporada 3 de Euphoria a partir de las 22:00 horas del domingo.