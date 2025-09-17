Filtración de la temporada 4 de Invencible revela un tremendo spoiler

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Invencible regresará a Amazon Prime Vídeo en 2026 con su temporada 4. Sin embargo, ha salido a la luz una imagen que parece anticipar un tremendo spoiler sobre la trama de los nuevos episodios de la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Se trata de una camiseta de Invencible concebida supuestamente para el equipo de la serie que ya circula por Reddit e incluye en su diseño el título de la ficción erosionado y la imagen de Viltrum, el planeta natal de Mark Grayson y su padre Omni-Man, siendo destruido a causa de una tremenda explosión.

Curiosamente, dicha imagen recuerda a una viñeta clave de los cómics de Robert Kirkman: el instante en que Mark, Omni-Man y Thaedus atravesaron el núcleo de Viltrum, causando daños estructurales que terminaron desembocando en la aniquilación del planeta.

Esto ha llevado a los fans a barajar todo tipo de teorías. La hipótesis más extendida es que la temporada 4 mostrará en sus créditos iniciales pistas que anticipen la destrucción de Viltrum en los nuevos episodios.

Sus sospechas se sustentan precisamente en que, hasta ahora, la serie ha adaptado fielmente la historia de Mark Grayson en las grapas. Viltrum fue destruido en el número 75 de Invencible como parte del arco La Guerra Viltrumita, comprendida del número 71 al 78.

La temporada 3 de la serie coronó su final en el equivalente al número 65 de las grapas, con una brutal y sangrienta batalla entre Mark, Atom Eve y Conquest, quien finalmente fue derrotado. Pero la escena postcréditos reveló que sobrevivió a su pelea con Grayson y había sido encerrado en una prisión bajo tierra.

Por tanto, tiene todo el sentido del mundo que Invencible adapte la trágica destrucción del mundo natal de Mark en la temporada 4. Además, con Thragg confirmado para esta nueva entrega, es probable que los episodios también muestren la muerte de Thaedus.

Cabe recordar que Thragg es el viltrumita más poderoso de todos y se convirtió en el Gran Regente del Imperio Viltrum tras la muerte del primer emperador. Este tirano intergaláctico busca convertirse en el ser supremo de todo el universo. Entre sus extraordinarias habilidades destacan una longevidad excepcional, invulnerabilidad, factor de curación, fuerza sobrehumana y una capacidad de adaptación en combate que le permite mejorar su desempeño según el nivel de la amenaza o las heridas sufridas.

Por otra parte, la temporada 4 de Invencible contará con una historia nunca vista en las grapas con Damien Darkblood, quien, como revela la escena postcréditos del 3x08 de la serie, seguía atrapado en el inframundo, donde invoca a su señor, el cual podría ser Satán, con la intención de revelarle cómo regresar al mundo de los vivos y restituir su trono.