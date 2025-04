Invincible vs. Superman: El ganador del mejor enfrentamiento de cómics tiene respuesta definitiva

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Invincible y Superman son dos de los superhéroes más poderosos de todos los tiempos. Son muchos los que se han preguntado durante años quién saldría victorioso en un enfrentamiento entre el héroe mitad humano, mitad viltrumita y el Último Hijo de Krypton. La respuesta a este debate ha quedado, ahora sí, definitivamente zanjada.

Ryan Ottley, quien fuese el dibujante principal del cómic de Invincible, ha dejado al indiscutible ganador del combate: Mark Grayson vs. Superman. El artista compartió una visceral ilustración en X que muestra al formidable hijo de Omni-Man abriéndose paso como una furia a través del pecho del Hombre de Acero.

Esta imagen, con Invincible empapado de su sangre e incluso tripas, deja claro que, para Ottley, desde luego, ni siquiera Kal-El es rival para el medioviltrumita.

https://t.co/sdnamkSXyd pic.twitter.com/R9ltmI7H97