"Histeria colectiva" ante el final de La Casa de Papel: "A nadie le va a gustar"

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Tras convertirse en un éxito global, no en vano se trata de la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix solo superada por la reciente El Juego del Calamar, la andadura de La Casa de Papel llega a su fin. Lo hace con una precuela de Berlín ya en camino que garantiza que el fenómeno seguirá muy vivo y con cinco nuevos capítulos que, según auguran sus propios protagonistas, desatarán "la histeria colectiva".

"En esta última temporada se aprieta al máximo para que las situaciones que viven los personajes sean lo más extremas posibles", adelantó Álvaro Morte, el actor que da vida al Profesor durante una comparecencia ante los medios en la que estuvo presente CulturaOcio.com y en la que, haciendo balance, de "todas las cosas bonitas" que le ha dado la serie y su personaje se queda con las vivencias "del rodaje día a día" y "lo bonito que ha sido trabajar con un elenco y un equipo tan brutal".

En cuanto a las expectativas de los fans respecto al ansiado final, mientras que Darko Peric (Helsinki) augura que desatará "la histeria colectiva", otros como Jaime Lorente (Denver) es consciente de que "sea como sea el final a nadie le va a gustar, porque a nadie le gusta que terminen las cosas". "Pero lo importante es el viaje, lo que ha pasado con esta serie es lo suficientemente fuerte como para que merezca la pena. El final es solo eso, decir hasta luego", reflexiona el actor.

"ME HA ENCANTADO"

Por su parte, Najwa Nimri, la actriz que da vida a impredecible inspectora Alicia Sierra reconoce ser la única de todo el reparto que ya ha visto los cinco últimos capítulos. Y, sabiendo que suele ser "la que más se va de la lengua" y haciendo un ejercicio de contención para no soltar spoilers, la intérprete se mostró realmente impresionada con el desenlace.

"Ahora mismo estoy que quiero contarlo todo. Ya me he visto todo el material y me ha encantado lo más grande. Era complicadísimo de solucionar y me ha encantado", dice con entusiasmo. Por su parte, Álex Pina adelanta que se trata de un final propio de la casa, "con mucha adrenalina y muchos giros" pero además "funciona muy bien en términos sentimentales".

"Está muy equilibrado", asegura Pina que revela un detalle del desenlace al adelantar que "sacar de nuevo al Profesor a la calle ha sido muy poderoso" y además avisa a la audiencia que deben estar atentos hasta el final: "Cuando lleguen al último capítulo la gente va a pensar: '¿Y ahora cómo van a salir de esta?'".