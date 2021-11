La Casa de Papel revela los títulos de sus 5 últimos capítulos: ¿Qué adelantan sobre su final?

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

El viernes 3 de diciembre llega a Netflix la segunda parte de la quinta y última temporada de La casa de papel. La serie se despedirá con una última tanda de cinco episodios de los que ya se conocen los títulos.

La plataforma de streaming ha compartido varias imágenes a través de Twitter revelando los títulos que, junto con las instantáneas que acompaña a cada uno, ofrecen algunas pistas del desenlace la ficción y el golpe del Profesor y su banda al Banco de España.

En la foto correspondiente al capítulo 6 de La Casa de Papel, titulado Válvulas de escape, se puede ver a Río (Miguel Herrán) con un arma. El episodio 7 se llama Ciencia ilusionada y está ilustrado por Berlín (Pedro Alonso) y Palermo (Rodrigo de la Serna).

Varios miembros de la banda que parecen estar celebrando algo son la imagen del episodio 8, titulado La teoría de la elegancia. El Profesor (Álvaro Morte) pone cara al capítulo 9, Lo que se habla en la cama. Por último se puede ver a Denver (Jaime Lorente) hablando con el coronel Tamayo (Fernando Cayo). El décimo y último capítulo se titula Una tradición familiar.

Además de desvelar los títulos, la cuenta oficial en Twitter de la serie ha compartido una misteriosa imagen en la que se ven las manos esposadas de uno de los miembros de la banda. "¿Será esto parte del plan?", reza la publicación.

¿Será esto parte del plan? ⛓️

Is this part of the plan? ⛓️ #LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lbgY8mK1uJ