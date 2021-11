Netflix anuncia Berlín, la precuela de La casa de papel, que verá la luz en 2023

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

Era un secreto (negado) a voces... que ahora ya es oficial. El universo de La casa de papel continuará con un spin-off, o más exactamente una precuela, que estará protagonizada por Berlín. La ficción centrada en el carismático personaje encarnado por Pedro Alonso verá luz en 2023.

Así lo ha anunciado el propio actor durante el evento especial que Netflix ha celebrado en el Palacio de Vistalegre de Madrid con motivo del lanzamiento de la segunda parte de la quinta y última temporada de La casa de papel. Allí, ante miles de seguidores entregados, Alonso anunció que su personaje, que tras su muerte al final de la segunda temporada ha seguido presente a través de flashbacks, contará con su propia serie.

"Es un momento maravilloso, memorable porque es el final de un ciclo y el principio de otro. Hoy he estado hablando con Jesús Colmenar y decíamos que ahora caminamos hacia lo desconocido. Estamos dispuestos a romperla", afirmó el actor durante el evento fan.

Ya en la rueda de prensa de presentación, celebrada en el mismo escenario unas horas antes, el propio Colmenar, productor ejecutivo, y los creadores de la serie, Esther Martínez Lobato y Álex Pina, dejaron la puerta abierta a otros proyectos vinculados a La casa de papel, aunque se resistieron a confirmar ante la prensa lo que ya sabían que iban a anunciar tan solo unas pocas horas después ante los entregados fans de la serie.

"Si vamos a tener algo más de La Casa de papel o inspirado en La casa de papel es algo que estamos pensando, pero que ahora mismo está en el aire, le estamos dando vueltas. A día de hoy no puedo responder", afirmó misterioso Pina que dejaba así abierta de par en par a posibles precuelas o spin-offs de derivados del universo de La casa de papel.

"Lo que sí podemos decir es que el final de 'La casa de papel' es el final de 'La casa de papel'. No se deja abierta la puerta a una temporada seis o siete", sentenció Colmenar que cerró así cualquier tipo de especulación sobre el futuro de la serie original asegurando que con estos cinco capítulos culmina la historia como tal de La casa de papel con independencia de otros "proyectos 'alternativos'" vinculados de una u otra manera con su universo como es el caso de la precuela protagonizada por Pedro Alonso.

Una precuela que Netflix también ha anunciado en sus redes sociales, con un teaser que hace mención precisamente al título del décimo capítulo de la quinta temporada y último de la serie principal: Una tradición familiar.

Este atraco llega a su fin... pero la historia continúa... Berlín 2023, solo en Netflix.



This heist might come to an end... But the story continues... Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4