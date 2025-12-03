Stranger Things 5 bate récords, pero no supera al otro gran fenómeno de Netflix - NETFLIX

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix la primera parte de la quinta y última temporada de Stranger Things, que con 59,6 millones de visualizaciones en todo el mundo en su primera semana se ha convertido en el mejor estreno de una serie en inglés en la plataforma, superando la marca que hasta ahora ostentaba Miércoles. No obstante, la ficción de los hermanos Duffer no ha conseguido superar el récord de El juego del calamar.

Así, Stranger Things 5 ha conseguido la tercera semana de estreno más vista de la historia de la plataforma, solo por detrás de dos entregas de la mencionada serie coreana. Además, actualmente la ficción se encuentra en el top 10 de lo más visto de la plataforma en 93 países, ocupando el primer lugar en 90 de ellos.

"El gran número de fans que ya han visto el volumen 1 es asombroso: la respuesta ha superado todas nuestras expectativas. La serie cumple ahora una década, y ver que la base de fans no solo se mantiene, sino que sigue creciendo, ha sido increíblemente gratificante para nosotros, los actores y los miles de artistas que han ayudado a dar vida a esta historia. No podemos agradecer lo suficiente a todos, y estamos muy emocionados por compartir el volumen 2. ¡Hay mucho más por venir!", expresaron Matt y Ross Duffer en un comunicado, según recoge ScreenRant.

La audiencia récord de esta temporada también supone un salto significativo respecto a las cifras alcanzadas por su predecesora. Y es que, en 2022, la cuarta entrega de la serie se estrenaba con 287 millones de horas vistas (en aquel momento, Netflix medía así la audiencia), lo que se traduciría en unos 22 millones de visualizaciones. Comparando ambos estrenos, la temporada 5 ha supuesto así un aumento de alrededor del 171 %, si bien hay que tener en cuenta que los 59,6 millones de visualizaciones de la quinta entrega corresponden a cinco días y los 22 millones de la cuarta, a cuatro.

https://www.youtube.com/watch?v=uet5Rypnkwc

Ya antes del estreno de la nueva temporada, Stranger Things batía récords convirtiéndose en la primera serie con cuatro temporadas (ahora cinco) en el top 10 de lo más visto.

Aunque aún le queda recorrido, parece seguro esperar que la última temporada de la ficción de los Duffer acabe entre las 10 series más populares del servicio de streaming, lista actualmente encabezada por las primeras temporadas de El juego del calamar y Miércoles con 265,2 y 252,1 millones de visualizaciones respectivamente.

La segunda parte de la quinta temporada de Stranger Things, formada por tres episodios, llegará a Netflix el próximo 26 de diciembre, mientras que el 1 de enero de 2026 se estrenará el capítulo final.