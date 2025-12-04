La temporada 3 de Euphoria ya tiene fecha de estreno... Y grandes novedades de sus personajes - HBO MAX

Han pasado casi cuatro años desde que se estrenara la segunda temporada de Euphoria y la esperada tercera entrega está cada vez más cerca. Ahora, HBO Max ha lanzado un póster de la nueva temporada, anunciado cuándo estará disponible. Por otro lado, el creador de la ficción ha adelantado algunos detalles de la trama, revelando el estado de los personajes tras el salto temporal.

La temporada 3 de Euphoria aterrizará en la plataforma en abril de 2026, tal y como revela su primer póster, que muestra a Rue (Zendaya) sentada en un coche, con expresión feliz y los pies en el salpicadero.

Este miércoles, durante una presentación en Londres, el creador de la serie, Sam Levinson, explicó desde dónde retomaría la acción la nueva tanda de episodios. "Cinco años nos pareció un plazo natural, porque si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado en ese momento", señaló el realizador, según recoge Variety. "Básicamente, retomamos con Rue al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie [Martha Kelly], tratando de idear formas muy innovadoras de saldar su deuda", adelantó.

"Y luego Cassie [Sydney Sweeney] vive en las afueras con Nate [Jacob Elordi], están prometidos y ella es muy adicta a las redes sociales y envidia lo que parecen ser las grandes vidas que todos sus compañeros de secundaria están viviendo en este momento", continuó revelando Levinson, que además expresó su convencimiento de que la tercera será la "mejor temporada hasta ahora". "Diré que Cassie y Nate se casan. Lo confirmo. Y prometo que será una noche inolvidable", añadió sobre el destino de los personajes de Sweeney y Elordi.

En cuanto al personaje encarnado por Hunter Schafer, Jules, el realizador expuso que "estudia en la escuela de arte, está muy nerviosa por su carrera como pintora e intenta evitar las responsabilidades a toda costa". Sobre Maddy, interpretada por Alexa Demie, Levinson, apuntó que "trabaja en Hollywood en una agencia de talentos para un representante, y es obvio que tiene sus propios negocios paralelos" mientras que Lexi (Maude Apatow) "es asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone, que es absolutamente encantadora y un verdadero icono".

Gran parte del reparto de temporadas anteriores regresa en esta nueva entrega, si bien hay importantes ausencias como la de Storm Reid, Barbie Ferreira, Algee Smith, Austin Abrams y Angus Cloud, que falleció en 2023.

En cuanto a los nuevos fichajes, pasan a formar parte del elenco Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon y Sam Trammell. Además, destaca la incorporación del oscarizado Hans Zimmer, quien pondrá música a algunos episodios.