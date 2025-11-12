Arranca el rodaje de la temporada 2 de Dune: La Profecía

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Dune: La Profecía ya ha comenzado su rodaje. La serie, basada en el universo originalmente creado por Frank Herbert y ampliado por su hijo Brian Herbert y Kevin J. Anderson, ha anunciado además la incorporación de Indira Varma (Juego de Tronos), Ashley Walters (Adolescencia) y Tom Hollander (The White Lotus) a su elenco en esta nueva entrega.

La filmación de los nuevos episodios, que aún no cuentan con fecha oficial de estreno en HBO Max, se está llevando a cabo en Hungría, Jordania y España. Por el momento, se desconocen detalles acerca de los personajes que encarnarán Varma, Walters y Hollander.

Retoman sus roles en la serie Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jessica Barden, Emma Canning, Yerin Ha, Barbara Marten y Tessa Bonham Jones.

Por otra parte, Dune 3, la próxima entrega de la saga cinematográfica dirigida por Denis Villeneuve, comenzó su rodaje el pasado mes de julio con vistas a estrenarse el 18 de diciembre de 2026. La cinta contará con Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Josh Brolin, Anya Taylor-Joy y Rebecca Ferguson, además de con las incorporaciones de Robert Pattinson, Ida Brooke y Nakoa-Wolf Momoa, hijo de Jason Momoa.

Dune: La Profecía es una precuela de las películas de Dune de Villeneuve y está ambientada 10.000 años antes de que Paul Atreides llegue al poder. Está inspirada en la novela Sisterhood of Dune de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, y sigue a las dos hermanas Harkonnen al frente de la Hermandad, la primera versión de las Bene Gesserit, organización pseudoreligiosa que dominará en las sombras los designios del Imperio galáctio en el universo de Dune.

Las hermanas se enfrentan a Desmond Hart, por lo que cabe la posibilidad de que su dinámica sea explorada más a fondo en esta nueva entrega. Alison Schapker, showrunner de la serie, ya adelantó que "cómo sobrevive la Hermandad es una parte fundamental de la segunda temporada".