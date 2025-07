Una estrella de The Pitt no volverá en la temporada 2 - HBO MAX

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

The Pitt, la aclamada serie de HBO que sigue al equipo médico de urgencia de un hospital durante su jornada de trabajo, ya rueda su segunda temporada con vistas a su estreno en enero de 2026. Sin embargo, la aclamada ficción contará con una gran ausencia en su próxima tanda de capítulos.

Según informa Variety, Tracy Ifeachor, quien dio vida a la doctora Collins en la primera entrega de The Pitt, no volverá a la ficción en la temporada 2. Ifeachor no ha abandonado la serie por decisión propia, sino que han sido los responsables creativos de The Pitt quienes han descartado su continuidad.

En la ficción de HBO, la doctora Collins es una de las residentes de urgencias con más experiencia del hospital que mantiene una relación estrecha, aunque a veces tensa, con el doctor Robby, el protagonista de la serie encarnado por Noah Wyle. El personaje de Ifeachor comienza la temporada embarazada, intentando formar una familia por su cuenta mediante fecundación in vitro. Cuando su embarazo se complica, Robby se convierte en un apoyo fundamental para ella, poniendo de manifiesto un pasado en común entre ambos personajes.

The Pitt muestra el frenético turno de 15 horas, una por capítulo, del personal médico del servicio de urgencias de un hospital ubicado en Pittsburgh. La segunda temporada mantendrá el mismo formato que la primera, siendo cada episodio equivalente a una hora de trabajo del doctor Robby y sus compañeros durante su turno de trabajo que, en esta ocasión, tendrá lugar un 4 de julio. Se trata del Día de la Independencia en Estados Unidos, una de las mayores festividades del año en el país.

HBO anunció el pasado mes de junio que The Pitt había comenzado el rodaje de sus nuevos capítulos, cuyo estreno en la plataforma de streaming está previsto en enero de 2026. La serie está creada por R. Scott Gemmill, responsable del drama médico Urgencias (ER), que Wyle protagonizó junto a George Clooney.

Completan el reparto de The Pitt Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell y Shabana Azeez.