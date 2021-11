Hawkeye: Filtrada la presencia de los dos Ojo de Halcón en Doctor Strange 2 de Marvel

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Hawkeye (Ojo de Halcón) acaba de llegar a Disney+, Clint Burton, interpetado de nuevo por Jeremy Rener, regresa al Universo Cinematográfico Marvel con su propia serie en la que está acompañado de Kate Bishop (Hailee Steinfeld) cuyo destino estará ligado al del propio Vengador... y puede que más allá de los seis capítulos de los que consta la serie.

Así, una nueva filtración llegada desde el rodaje de Doctor Strange in the Multiverse of Madness que, a las órdenes de Sam Raimi, está estos días llevando a cabo los 'reshoots', el rodaje de nuevas secuencias adicionales, tan frecuentes en este tipo de superproducciones.

Allí, uno de los integrantes del equipo de utilería reveló a través de su cuenta de Twitter que recibió el encargo de modelar y emplumar diversos tipos de flechas para usar en la película tanto para realizar acrobacias como para escenas normales.

Esta publicación, junto al hecho de que el rodaje cuenta con extras para los papeles de arquero y arquero novato ha hecho saltar las alarmas de los fans que ven claros indicios de la presencia de Clint Burton y Kate Bishop en el filme protagonizado por el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch.

So two Extras have been listed as Archers for Doctor Strange in the Multiverse of Madness and lots of Real and Stunt Arrows have been made 🤔... pic.twitter.com/FklRlPLn75 — I Have No Idea What Im Doing (@IHaveNoStrange) November 21, 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene previsto su estreno en mayo del próximo año. Antes, el Hechicero Supremo de Marvel regresará a los cines el próximo 17 de diciembre junto a Tom Holland en Spider Man: No Way Home. Y mientras tanto, Jeremy Renner y Hailee Steinfeld acompañarán a los fans del UCM en sus aventuras a lo largo de todo el mes navideño con Hawkeye (Ojo de Halcón) cuyo último capítulo verá la luz el 22 de diciembre.