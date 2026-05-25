¿Habrá temporada 2 de The Boroughs, la nueva serie de los creadores de Stranger Things en Netflix?

¿Habrá Temporada 2 The Boroughs, La Nueva Serie De Los Creadores De Stranger Things En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix The Boroughs: Jubilación rebelde, la nueva serie de ciencia ficción producida por Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things. El desenlace de la primera temporada deja abiertas varias incógnitas y sus responsables han reconocido que la historia fue concebida para abarcar más allá de sus ocho episodios iniciales.

La primera entrega concluye con el misterio principal resuelto, pero no con todas sus preguntas cerradas. En una entrevista con Entertainment Weekly, Jeffrey Addiss, su cocreador, revela que la serie deja deliberadamente cabos sueltos de cara a una hipotética nueva entrega. "Diré que sabemos exactamente qué es Madre, y la respuesta a esa pregunta es un arco de varias temporadas, si todo va bien. Esperamos que el público llegue a descubrirlo", señala Addiss, subrayando que la ficción se concibió como una historia de varias temporadas.

El desenlace también presenta una imagen final ambigua cuando el reflejo de Sam parece distorsionarse como una interferencia televisiva, un detalle que Addiss desvela que sienta las bases de lo que podría explorarse en futuras entregas. "No se hizo de forma gratuita, todo prepara lo que imaginábamos como el siguiente capítulo de la aventura", insiste Addiss, una vez más, en que la idea siempre ha sido darle a The Boroughs: Jubilación rebelde más de una temporada.

El futuro de la serie también está condicionado por la nueva etapa profesional de los Duffer. Paramount anunció en agosto de 2025 un acuerdo exclusivo de cuatro años con Matt y Ross Duffer para desarrollar películas y series una vez concluido su contrato con Netflix en abril de 2026. No obstante, el comunicado oficial detalla que los cineastas seguirán vinculados a proyectos ya existentes de Netflix, y señala entre ellos a The Boroughs: Jubilación rebelde, Algo terrible está a punto de suceder y el futuro de la franquicia Stranger Things.

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA DE THE BOROUGHS: JUBILACIÓN REBELDE?

Por ahora, Netflix no ha renovado la ficción para una segunda temporada. La estrategia entra dentro de lo habitual en Netflix, que suele esperar a valorar el rendimiento de una nueva serie en sus primeros días y semanas antes de decidir si encarga más episodios. La plataforma aún no ha publicado datos oficiales sobre el rendimiento del proyecto, pero FlixPatrol situaba a The Boroughs: Jubilación rebelde entre las series más vistas de Netflix a nivel mundial durante sus primeros días.

Creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, responsables de Cristal Oscuro: La era de la resistencia, la serie traslada el misterio sobrenatural al desierto de Nuevo México, donde Sam Cooper, un viudo interpretado por Alfred Molina, se muda a regañadientes a una idílica comunidad de jubilados. Allí descubre que bajo la aparente tranquilidad del lugar se oculta una amenaza de otro mundo dispuesta a arrebatar a sus residentes lo único que no tienen: tiempo.

En caso de renovación, una posible ventana de estreno sería 2028 o 2029, teniendo en cuenta que la primera temporada se encargó en 2023 y ha tardado tres años en llegar al catálogo de Netflix.

El reparto principal de la ficción está encabezado por Molina como Sam Cooper, Geena Davis como Renee, Alfre Woodard como Judy, Clarke Peters como Art, Denis O'Hare como Wally, Bill Pullman como Jack, Jena Malone como Claire y Carlos Miranda como Paz.