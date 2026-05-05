Tráiler de The Boroughs: Jubilación rebelde, nueva serie de los creadores de Stranger Things que ya tiene fecha - NETFIX

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

The Boroughs: Jubilación rebelde llegará a Netflix el 21 mayo. La nueva serie de los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la aclamada Stranger Things, ha lanzado un nuevo tráiler que anticipa la historia de Sam Cooper, interpretado por Alfred Molina (Spider-Man 2, El código Da Vinci), enfrentándose a un misterioso monstruo que acecha a los vecinos de una idílica comunidad de jubilados.

"Bienvenidos a Los Boroughs, donde pasarás tus mejores momentos", anuncia una voz en off al inicio del adelanto, de más de dos minutos y medio de duración, que arranca con la llegada de Cooper al vencindario.

Las primeras imágenes presentan el lugar como un entorno de ensueño con escenas en la piscina, reuniones entre amigos o partidas de golf. Sin embargo, el tono del avance da un giro oscuro y amenazante cuando Sam hace una inquietante confesión: "Desde que me mudé a Los Boroughs, empecé a ver cosas... cosas imposibles".

Es entonces cuando las escenas revelan al monstruo que acecha a los vecinos del barrio. "Está aquí", advierte el personaje de Denis O'Hare (True Blood, American Horror Story) cuando Sam le pide ayuda y se ve obligado a unirse a sus compañeros para descubrir qué está ocurriendo. "En Los Boroughs, la muerte es el verdadero monstruo", sentencia otra voz en off.

"Ambientada en el desierto de Nuevo México, en un complejo residencial para jubilados que parece perfecto, un peculiar grupo de héroes se enfrenta a una amenaza de otro mundo dispuesta a robarles lo que no tienen: tiempo", adelanta la descripción oficial de Netflix.

Además de Molina y O'Hare, The Boroughs: Jubilación rebelde también contará con Bill Pullman (Mientras dormías, Independence Day), Geena Davis (Bitelchús, Thelma & Louise), Clarke Peters (The Wire, Notting Hill) y Jena Malone (Sucker Punch, Los Juegos del Hambre: En Llamas). Completan el reparto, otras estrellas de la talla de Ed Begley Jr. (A dos metros bajo tierra, Si la cosa funciona), Jane Kaczmarek (Malcolm, Fiscales para la justicia), Eric Edelstein (Hoppers, Jurassic World) y Dee Wallace (E.T. el extraterrestre, The Office).