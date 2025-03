Nathan Fillion define a su Linterna Verde como "un imbécil" que "cree que puede vencer a Superman"

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

El 11 de julio aterrizará en los cines la nueva versión de Superman, dirigida y escrita por James Gunn. Nathan Fillion, quien encarnará en la película a Guy Gardner, está convencido de que su personaje es un "imbécil", un Green Lantern que cree que puede plantarle cara al Hombre de Acero interpretado por David Corenswet.

"Es un imbécil", expresó Fillion cuando le preguntaron cuál era la diferencia entre su Linterna Verde y el resto de los héroes que, como Mr. Terrific (Edi Gathegui) o Hawkgirl (Isabela Merced), lo acompañan en Superman durante una entrevista con TV Line. "Lo importante es que no necesitas ser un héroe ejemplar para ser un Linterna Verde; solo ser intrépido. Guy Gardner es intrépido y no necesariamente ejemplar", añadió.

"No es simpático, lo cual resulta liberador como actor, porque te preguntas: '¿Qué es lo más egoísta y egocéntrico que puedo hacer en este momento?'. Y esa es la respuesta. Eso es lo que haces en ese instante", aseguró el protagonista de The Rookie. "Creo que, si tuviera un superpoder, sería su exceso de confianza, ya que realmente piensa que podría enfrentarse a Superman. ¡Y no puede!", sentenció.

Uno de los elementos distintivos de Gardner en los cómics de DC es precisamente su bravuconería y su personalidad narcisista. Esto es algo que Gunn parece haber mantenido en su salto a la gran pantalla, donde el personaje ya se dejó ver en el primer tráiler.

En las grapas, Gardner fue uno de los miembros fundadores y más poderosos de la Liga de la Justicia Internacional. Sin embargo, su carácter impulsivo, casi obsesivo, malcarado y cínico le valió no solo multitud de enfrentamientos con sus compañeros, sino también memorables encontronazos con Batman, a quien no soporta... pero respeta más que a ningún otro.

Por otro lado, se espera que Gardner también aparezca en Linternas, la serie que Max está preparando sobre el cuerpo de los Linternas Verdes, con Kyle Chandler y Aaron Pierre dando vida a dos de sus miembros más respetados: Hal Jordan y Jon Stewart.

Creada por Chris Mundy (True Detective), la serie, que comenzó su rodaje a finales de febrero en Burbank, California, y de la que ya se ha revelado una primera imagen oficial de Chandler y Pierre como Jordan y Stewart, seguirá los pasos de estos dos policías intergalácticos, quienes se verán envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos.

Además de Chandler y Pierre, Linternas también cuenta en su reparto con Kelly Macdonald como la sheriff Kerry, Garret Dillahunt como William Macon, Poorna Jagannathan como Zoe y Ulrich Thomsen como Sinestro.