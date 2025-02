MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

La nueva película de Superman, escrita y dirigida por James Gunn, aterrizará en cines el 11 de julio. Con la maquinaria promocional trabajando a plena potencia, unas imágenes han revelado un vistazo en mayor profundidad al imponente aspecto que tendrán Krypto, el superperro, y Guy Gardner (Nathan Fillion) en la cinta.

Krypto ha tenido su propio momento de gloria con un breve, aunque hilarante, clip de la Puppy Bowl XXI. En él, puede verse al siempre fiel can del Hombre de Acero, encarnado por David Corenswet en Superman, cogiendo el emblema de este evento, consistente en una divertida competición de cachorros, mientras lo mordisquea y juega con él antes de soltarlo.

