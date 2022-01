La grosera broma sobre Batman en el Pacificador (Peacemaker) que Warner quiso censurar

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

James Gunn continúa dejando su singular impronta en El Pacificador (Peacemaker), la serie protagonizada por John Cena en la que hace gala del irreverente sentido del humor que caracteriza al director y guionista. Tanto es así, que Warner Bros, estuvo a punto de censurarle una cómica línea de diálogo en la que el sanguinario y singular héroe ridiculiza a Batman.

Durante una entrevista concedida a TV Line, el realizador confesó lo sorprendido que estaba de que DC, propiedad de Warner Bros. no estuviese de acuerdo inicialmente con incluir dicha alusión al Caballero Oscuro en la que le llamaba 'pussy', algo así como 'cobarde' o 'nenaza'.

"Me sorprendió mucho, no les gustó demasiado que Pacificador llamase 'cobarde' a Batman. Lo que pensé entonces era: 'Pero si él dice todas estas cosas tan horribles sobre todos los demás superhéroes y que son peor que llamar eso a Batman'. No solo eso, Batman es el único del que dice algo bueno; del resto, tan únicamente se cree lo que lee sobre ellos en Internet. El resto considera que son chorradas y Batman es el único que, bajo su punto de vista, le encaja", alegó Gunn.

El showrunner continuó explicando que finalmente logró incluir la aparente polémica frase en Peacemaker al igual que otras referencias y bromas pesadas y de mal gusto sobre otros personajes de DC que tampoco han llamado tanto la atención. "A fin de cuentas, me dejaron salirme con la mía... No sé. Habría que preguntarles a ellos. No sé por qué llamar a Batman 'nenaza' es considerado más ofensivo que decir que a Superman le gusta que le caguen encima. No entiendo por qué les molesta uno sí o lo otro no", concluyó.

Creada por James Gunn, que escrito los ocho capítulos de la primera temporada y dirigido la mayor parte de ellos, junto a Cena completan el reparto Steve Agee (John Economos), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Robert Patrick (Auggie Smith), Freddie Stroma (Vigilante) y Nhut Le (Judomaster).