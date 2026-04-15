Daredevil: Born Again 2x05 mata a un personaje clave y a cambio revive a dos...Pero hay truco - MARVEL

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Después de que el cuarto episodio de la segunda temporada de Daredevil: Born Again terminara en un punto crítico, con el destino de un personaje clave (y la estabilidad mental de otro) pendiendo de un hilo, el quinto capítulo no ha dudado en seguir jugando con los fans. Y es que, titulado La voluntad de Dios, el episodio está marcado por una importante pérdida y dos sorprendentes (aunque potencialmente decepcionantes) regresos.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En los últimos compases de la anterior entrega, Bullseye irrumpía en el combate de boxeo benéfico del alcalde, atacando al matrimonio Fisk. Aunque Kingpin conseguía desviar el pisapapeles de cristal que lanzaba el asesino en su último ataque antes de ser detenido por Daredevil, algunas esquirlas de cristal acababan hiriendo mortalmente a Vanessa.

En el capítulo 5, tal y como era de esperar, Wilson Fisk hace todo lo que está en su mano por salvar a su querida esposa. Tras ser operada por uno de los mejores neurocirujanos de Nueva York, la mujer despierta y todo apunta a una pronta recuperación. Vanessa bebe un zumo de piña y le pide a su marido que le cuente la historia de cómo se conocieron, pero cuando repite la petición poco después, como si hubiese olvidado que ya habían hablado de ello, se hace patente que algo va mal.

A todas luces, Vanessa ha muerto definitivamente, un evento clave que ya había adelantado Vincent D'Onofrio, el actor que encarna a Kingpin, que también aseguró que tendría un gran impacto en su personaje. "Que quede claro: esto no acaba al final de esta temporada. Las consecuencias de su muerte y el impacto que ha tenido en él serán el punto de partida de la tercera", sentenció en declaraciones a ScreenRant.

Wilson Fisk ya era temible con Vanessa a su lado, pero a lo largo de la serie se ha enfatizado que esta le ayudaba a controlarse, manteniendo como mínimo una buena imagen pública. Es de esperar que la pérdida de su mujer le haga desatar toda su ira y mostrar su lado más cruel y vengativo sin importar las consecuencias.

DAREDEVIL: BORN AGAIN AL FIN HA RESUCITADO A FOGGY NELSON

En todo caso, la muerte de Vanessa no es lo único a destacar en el quinto episodio de la temporada, que trae de vuelta a dos personajes de la serie original de Netflix aunque no de manera efectiva y definitiva, sino a través de flashbacks.

En el presente, Matt se encuentra ayudando a escapar a Bullseye, que cree que si ha matado a Vanessa podrá equilibrar la balanza, compensando el hecho de que asesinase a Foggy por orden suya y recuerda a su amigo. La muerte del personaje de Elden Henson al principio de la temporada 1 de Daredevil: Born Again marcó a Matt profundamente, guiando muchas de sus acciones posteriores. Los flashbacks de sus inicios como abogado parecen reflejar cómo el justiciero al fin afronta su pérdida.

Mientras que muchos fans esperaban que Foggy pudiese haber fingido su muerte (algo que ocurre en los cómics) y volviese a aparecer en un momento u otro, su regreso solo ha ocurrido como parte de memorias del pasado y es muy probable que esto suponga un nuevo adiós al personaje.

Por otro lado, los flashbacks también traen de vuelta a la vida a otro personaje de la serie de Netflix, James Wesley, quien fuera mano derecha de Wilson Fisk antes que Buck y al que acabó matando Karen Page.