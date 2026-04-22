Daredevil Born Again 2x06: ¿Quién es el padre del hijo de Jessica Jones? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

No era ningún secreto que Krysten Ritter volvería a encarnar a Jessica Jones en la segunda temporada de Daredevil: Born Again pero los fans han tenido que esperar hasta el sexto episodio para ver su debut en el UCM. Aparte de mostrar el reencuentro de Matt Murdock con su compañera de The Defenders, el capítulo desvela un importante detalle de su vida personal que podría ser clave más allá de la serie, en otros títulos marvelitas.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En sus primeros compases, el episodio, titulado Réquiem, muestra cómo unos hombres armados llegan a una bonita casa. En el interior, una niña se encuentra jugando y su madre parece percatarse del peligro, saliendo enseguida al jardín y enfrentando ella sola a todos los atacantes con una pasmosa eficacia. Esto queda perfectamente explicado al revelarse que no es otra que Jessica Jones.

La intrusión de los hombres armados hace que la justiciera se reúna con Daredevil en una azotea. "Estoy cabreada. Se han plantado en mi casa, Matt. Mi hija estaba allí. Dijisteis que no me salpicaría", expresa el personaje de Ritter, que revela entonces que los atacantes no eran de la brigada antivigilantes. "Hace un tiempo me contactó un tipo, apestaba a la CIA y era turbio que te cagas. Estaba interesado en los nuestros. Le mandé a tomar viento. No todos lo hicieron", continúa, mencionando entonces al señor Charles (lo que ya indica la implicación de Valentina Allegra de Fontaine) y diciendo que es amigo de Fisk.

Aunque la justiciera asegura que los sicarios acabaron peor que ella, Matt observa que le cuesta respirar y que quizá tenga una costilla rota, algo nada usual en ella, que cuenta con una fuerza sobrehumana y otras habilidades especiales. "Desde que nació Danielle, mis poderes a veces... van y vienen", admite entonces.

DANIELLE EN LOS CÓMICS Y SU FUTURO EN EL UCM

Cabe decir que, por el momento, la serie no ha ofrecido una respuesta respecto a quién es el padre de la hija de Jessica, si bien todo indica que esta es fruto de su relación amorosa con Luke Cage (al que dio vida Mike Colter en las series de Netflix), otro de los Defenders. De hecho, en los cómics de Marvel el nombre completo del personaje es Danielle Cage, adoptando el apellido del padre y bautizada en honor al mejor amigo de Luke, el también superhéroe Danny Rand/Iron Fist (encarnado por Finn Jones).

Tanto la aparición de Jessica como la de su hija hacen todavía más probable el regreso de los otros Defenders. De hecho, según recoge ScreenRant, recientemente se confirmó que se había visto a Colter y Jones en el rodaje de la temporada 3 de la ficción.

En cuanto al papel que jugará Danielle en el UCM, aún es pronto para decirlo. En los cómics, la pequeña fue secuestrada por un Skrull, tuvo a Chica Ardilla como niñera y una versión alternativa de su yo futuro acabó asumiendo el manto de Capitán América.

No obstante, no hay que pasar por alto que últimamente Marvel parece estar mostrando un particular interés por los vástagos de populares superhéroes, con el Doctor Doom haciendo una visita a Franklin Richards al final de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos o con Steve Rogers sosteniendo a un bebé en un teaser de la quinta entrega de Vengadores y Thor hablando de su hija adoptiva, Love, en otro. Una teoría apunta a que el villano encarnado por Robert Downey Jr. podría tener en el punto de mira a todos estos infantes.